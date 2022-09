Accueil Sports Moteurs Formule 1 A Zandvoort, Verstappen remporte la guerre du pneu Devant un public acquis à sa cause, le pilote Red Bull a tenu bon face aux Mercedes. Martin Businaro Spécialiste Sports moteurs ©AFP

On craignait que le Grand Prix des Pays-Bas soit soporifique. Et c’est vrai qu’il le fut pendant sa première moitié. Plus étroit que la moyenne, le circuit de Zandvoort est très peu propice aux dépassements. Mais, heureusement pour...