F1: Tout pour ne pas avoir de GP de Belgique le 23 juillet 2023

Un calendrier provisoire de 24 dates circule dans le paddock de Monza. Sur celui-ci, le GP de Belgique, treizième manche du championnat, est programmé le 23 juillet. Mais cela ne signifie pas du tout encore que ce sera le cas. "Aucun calendrier officiel n'a encore été publié et il ne sera définitif que lorsqu'il aura été approuvé par le Conseil Mondial de la FIA en octobre prochain," indique Vanessa Maes, l'organisatrice de Spa GP qui "continue à négocier pour le choix de la date."

Quand on voit les difficultés rencontrées pour prolonger le bail d'un an seulement, il est bien sûr difficile de faire la fine bouche, mais le week-end proposé actuellement par Liberty Media ne va pas du tout pour trois raisons.

La première, et sans doute la moindre, est que cela tombe une semaine avant les 24H de Francorchamps, l'autre plus grand événement du circuit qui devrait dès lors vraisemblablement trouver une autre date ce qui, de l'aveu même de Stéphane Ratel, poserait un gros souci.

La seconde est que le vendredi 21 c'est la fête nationale belge. Difficile dès lors de monopoliser l'effectif policier nécessaire pour le bon déroulement du GP.

Enfin, cela correspond aussi à la date des Francofolies de Spa, un autre gros événement attirant des dizaines de milliers de spectateurs à dix km du circuit. Il paraît impossible d'envisager d'organiser les deux événements le même week-end au niveau des infrastructures hôtelières mais aussi des effectifs de sécurité encore une fois.

Donc on se creuse les méninges pour tenter de trouver une alternative qui ne sera pas fin septembre comme annoncé par certains (inimaginable de revenir en Europe entre le Japon et le Qatar) ni une semaine plus tôt (le dimanche 16 juillet) car organiser un GP une semaine après le GP d'Angleterre constituerait un trop gros risque au niveau du transport du matériel vu les difficultés pour traverser la Manche depuis le Brexit.

Que nous reste-t-il dès lors? Une possibilité fin juin, une semaine avant l'Autriche ou alors, encore mieux, demander à Budapest de prendre la date du 23 juillet, avancer la pause estivale d'une semaine et recommencer à Francorchamps le 20 août, une semaine avant Zandvoort.

Une seule chose semble quasi certaine à ce jour: le GP de Belgique 2023 n'aura pas lieu le 23 juillet. Et l'organisatrice espère toujours pouvoir ouvrir sa billetterie vers la mi-septembre, soit la semaine prochaine...