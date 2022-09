F1 à Monza: 5 places de pénalité aussi pour Max Verstappen

Lewis Hamilton ne sera pas le seul pilote pénalisé sur la grille de départ de Monza dimanche. Comme à Francorchamps il y a deux semaines, il faudra faire des calculs savants samedi après les qualifications pour établir la grille. Ainsi Yuki Tsunoda a écopé de dix places pour avoir accumulé trop de réprimandes. Le clan Red Bull est triplement sanctionné puisque des pénalités moteurs sont également attendues pour Sergio Pérez, tout comme pour Max Verstappen qui devra reculer de cinq places pour un nouveau changement de moteur à combustion interne. On a bien vu lors du GP de Belgique où il s'était finalement élancé 14ème que cela ne changeait pas grand chose pour lui même s'il affirme que remonter sera plus compliqué en Italie. S'il est le plus rapide samedi, il s'élancera donc au mieux sixième. De quoi ajouter un peu de piment au GP et donner peut-être un avantage à Charles Leclerc puisque son équipier Carlos Sainz devrait lui aussi être rétrogradé. On attend la confirmation de la Scuderia sur le nombre d'éléments changés pour savoir si l'Espagnol devra partir tout derrière avec Lewis Hamilton.