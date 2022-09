GP d'Italie (Libres 1): Leclerc emmène un doublé Ferrari, Verstappen bouchonné

C'est une entrée en matière qui ravira les tifosi n'ayant d'yeux que pour leurs chères monoplaces rouges lors du Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza. Les Ferrari ont réalisé le doublé à l'issue de la première séance d'essais libres, Charles Leclerc réalisant le meilleur temps en 1:22.410. Il précède pour 77 millièmes de seconde son équipier Carlos Sainz.

Le premier "non-ferrariste" est George Russell. Le pilote Mercedes est troisième après avoir concédé 279 millièmes sur Leclerc. Il devance son voisin de garage Lewis Hamilton qui pointe à quatre dixièmes. Max Verstappen (Red Bull) est cinquième mais le Hollandais a notamment été bloqué lors des essais par la McLaren de Lando Norris, ce qui a eu quelque peu le don de l'agacer.

Sixième et septième places pour les Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso. Le Top 10 est complété par Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Daniel Ricciardo (McLaren). On notera que les neuf premiers se tiennent dans la même seconde, et que Pierre Gasly, souffrant hier, a pu prendre le volant de son AlphaTauri.

Par ailleurs, toutes les équipes et leurs pilotes ont observé une minute de silence avant les essais libres pour saluer la mémoire de la Reine Elizabeth II, décédée jeudi soir.