Red Bull-Porsche : du mariage imminent au divorce inévitable

Cela faisait depuis des années qu'on en parlait et l'alliance tant attendue semblait sur le point de se matérialiser cette année. De nombreux signaux portaient à croire que Red Bull et Porsche annonceraient leur union au cours du troisième trimestre. Mais ces derniers jours, tout a basculé quand les discussions se sont crispées et ont mis au jour les différences de culture et d'opinion entre les deux parties.

Selon des documents ayant fuité sur Internet, Porsche devait reprendre 50% de Red Bull Technologies, le CEO de la marque de Zuffenhausen, Oliver Blume, ayant directement discuté avec le grand patron du taureau rouge, Dietrich Mateschitz. Mais l'arrivée des Allemands à Milton Keynes aurait provoqué quelques changements dans l'organigramme autrichien avec entre autres le team principal de l'équipe, Christian Horner, directement menacé !

Une telle perte d'indépendance aurait glacé les bonzes de Red Bull qui se seraient montré réticents à céder une partie voire la totalité de leur pouvoir à des hommes mandatés par Porsche. Ce matin, la marque allemande a envoyé un communiqué laconique indiquant que les pourparlers avec RBR avaient cessé.

"Au cours des derniers mois, Porsche et Red Bull ont discuté de la possibilité d'une arrivée de Porsche dans le championnat du monde de Formule 1. Les deux sociétés sont cependant arrivées à la conclusion que ces discussions ne seront plus poursuivies", confirme la marque teutonne.

"L'idée de départ était qu'un partenariat serait fondé sur un pied d'égalité, qui inclurait non seulement un partenariat moteur mais aussi dans l'équipe. Cela n'a pas pu se concrétiser. Avec les changements de règles moteur entérinées pour 2026, la F1 reste néanmoins une discipline attractive pour Porsche, qui continuera à être observé de près"

Red Bull restera donc seul maître à bord, au grand soulagement de Christian Horner et Helmut Marko. Cependant, ils n'excluent pas de s'associer à un autre grand constructeur à l'horizon 2026. Le nom de Honda revient souvent dans les discussions. A Milton Keynes, on souhaiterait que le géant nippon revienne sur sa décision et se ré-implique à nouveau de façon officielle en Formule 1.

"Porsche est une grande marque, mais l'ADN est assez différent. Au cours des discussions, il est devenu évident qu'il n'y avait pas d'alignement stratégique", a indiqué Christian Horner au journaliste Adam Cooper. "Nous sommes pleinement concentrés sur le moteur Red Bull qui a tourné pour la première fois il y a environ un mois. S'il y a un partenaire avec une vision similaire à la nôtre qui pourrait participer au projet, alors nous pourrions envisager une alliance. Mais ce n'est pas impératif".

Porsche ne s'avouerait pas vaincu pour autant. On pense à une alliance avec McLaren, où l'ancien patron de la marque en endurance Andreas Seidl est à la barre, ou avec Williams qui comporte plusieurs anciens cadres de Volkswagen Motorsport dans ses rangs. Une autre solution serait de monter sur pied une équipe 100% maison, en faisant éventuellement son shopping chez la concurrence.

Mais il faut espérer qu'il n'y ait pas un jeu de chaises musicales dans les directoires de la marque mais aussi du groupe Volkswagen. Il y a en effet un risque que le projet soit tué dans l'oeuf si un nouveau patron peu fan de Formule 1 arrive aux manettes. Ce qui pourrait même remettre en cause le récent engagement d'Audi...