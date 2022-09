Charles Leclerc offre à Ferrari la pole position du Grand Prix d'Italie

Le Monégasque s'est montré le plus véloce devant Verstappen et Sainz.

Les tifosi ne pouvaient pas espérer meilleur scénario pour conclure la journée du samedi au Grand Prix d'Italie. Comme c'était déjà le cas en 2019, Charles Leclerc a réalisé la pole position sur le circuit de Monza, de quoi provoquer une explosion de joie dans les tribunes. Avec un chrono en 1:20.161, le Monégasque a devancé pour 145 millièmes Max Verstappen. Le pilote Red Bull reculera de cinq places sur la grille suite à une pénalité mécanique.

Le troisième chrono est réalisé par Carlos Sainz mais l'Espagnol partira en fond de grille pour avoir changé plusieurs pièces sur sa Ferrari. Sainz termine à deux dixièmes de son équipier Leclerc. Quatrième temps pour Sergio Pérez qui est à plus d'une seconde. Le pilote Red Bull partira cependant 10 rangs plus loin dimanche. Le Top 5 est complété par Lewis Hamilton (Mercedes) mais le Britannique partira lui aussi en fond de grille. C'est son équipier George Russell, sixième, qui devrait donc s'élancer en première ligne aux côtés de Leclerc.

Lando Norris et Daniel Ricciardo sont 7ème et 8ème mais au jeu des pénalités, les deux pilotes McLaren occuperont la deuxième ligne demain. Pierre Gasly (AlphaTauri) et Fernando Alonso (Alpine), 9ème et 10ème des qualifications, occuperont la troisième ligne.

Verstappen devrait donc s'élancer septième devant Nyck de Vries, qui s'était hissé en 13ème position pour ses premières qualifs sur la Williams d'Alex Albon, ainsi que Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Nicholas Latifi (Williams).

La grille provisoire du GP d'Italie 2022: