GP d'Italie (Libres 3): Verstappen dame le pion à Leclerc

Max Verstappen s’est montré le plus véloce à l’issue de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Après un vendredi dominé par les Ferrari, le Hollandais est sorti du bois ce samedi sur la piste de Monza pour s’adjuger le meilleur temps. Avec un chrono de 1:21.252, le pilote Red Bull a précédé Charles Leclerc (Ferrari) de 347 millièmes de seconde.

Discret vendredi, Sergio Pérez (Red Bull) s’est classé troisième de ces essais libres n°3, devant Carlo Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine). Crédité du sixième temps, Lando Norris (McLaren) a devancé la Mercedes de George Russell et l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Esteban Ocon (Alpine) et Lewis Hamilton (Mercedes) complètent le top 10.

Remplaçant Alex Albon au pied levé chez Williams, Nyck de Vries a pour sa part réalisé le 14ème temps de la séance libre, juste derrière son équipier Nicholas Latifi.

Les qualifications débuteront cet après-midi à 16 heures.