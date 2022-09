Gasly bientôt confirmé chez Alpine, De Vries recruté par AlphaTauri ?

Comme toute bonne série à suspense, un épisode succède à un autre en Formule 1. Après l'affaire Piastri qui a agité tout le mois d'août et trouvé son dénouement peu avant le Grand Prix des Pays-Bas, c'est le cas Colton Herta qui secoue le paddock. Brillant pilote d'IndyCar et considéré par ses pairs comme le pilote américain le plus talentueux de sa génération, Colton a été courtisé par Red Bull qui désirait l'enrôler chez AlphaTauri afin de pouvoir libérer Pierre Gasly, dont les sirènes d'Alpine sont de plus en plus assourdissantes.

Mais comme dans chaque thriller, il y un élément perturbateur : Herta ne possède pas tous les points requis pour obtenir la sacro-sainte superlicence indispensable pour courir en F1. Le fils de Bryan Herta n'est en effet pas passé par la Formule 2 ou la Formule 3. Pour de nombreux pilotes, patrons d'équipe et même le G.O de la F1 Stefano Domenicali, ce fut le feu rouge immédiat vu que le véritable niveau de compétitivité de l'IndyCar, nec plus ultra des compétitions monoplaces aux USA, a toujours du mal à être déchiffré. Mérite-t-elle vraiment son surnom de "Formule 1 américaine" ?

Devant une telle levée de boucliers, Red Bull a finalement renoncé à son lobby pour recruter Herta, au grand désarroi de Helmut Marko. "C'est dommage que les gens ne réalisent pas la valeur qu'un pilote américain, en particulier un gars comme Colton Herta, aurait pour le marché américain en plein essor, en particulier avec trois Grands Prix au calendrier", a déclaré le consultant de Red Bull au site allemand Motorsport-Total.

Néanmoins, le taureau rouge n'a pas totalement baissé les bras pour laisser Pierre Gasly partir chez Alpine. Depuis le Grand Prix d'Italie, Nyck De Vries est devenu le pilote dont tout le monde parle dans le paddock. Mais le Hollandais devrait voir Logan Sargeant, qui dispose des faveurs des propriétaires américains de Williams, lui subtiliser la place de titulaire aux côtés d'Alex Albon à Grove. L'aubaine est donc trop grande pour Red Bull qui attirerait un deuxième Batave dans ses rangs, en plus de pouvoir compter sur un pilote solide pour épauler le brouillon Yuki Tsunoda.

Gasly serait donc libre d'aller courir en Bleu de France, ce qui est pour lui la meilleure opportunité vu que l'horizon est bouché chez Red Bull depuis que Sergio Pérez a signé avec Milton Keynes jusqu'en 2024. Le duo qu'il formerait avec Esteban Ocon promet d'être alléchant, à condition que les deux anciens meilleurs ennemis sachent mettre leurs vieilles rancoeurs de côté pour tirer le A fléché vers le haut.