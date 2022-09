Yuki Tsunoda prolongé par AlphaTauri pour 2023

Nombreux sont ceux qui le disent sur la sellette mais le gaillard tient bon. Yuki Tsunoda a été prolongé par AlphaTauri pour la prochaine saison du championnat du monde de Formule 1. L'annonce a été faite ce jeudi matin par l'écurie italienne. Il s'agira de la troisième campagne du Japonais, protégé de Honda qui est toujours discrètement associé à AlphaTauri et à l'écurie soeur Red Bull Racing, au sein de l'ancienne formation Minardi et Toro Rosso.

"Je tiens à remercier de tout cœur Red Bull, Honda et AlphaTauri de continuer à me donner la chance de piloter en Formule 1", confie Yuki-san. "Après avoir déménagé en Italie l'année dernière pour être plus proche de l'usine de Faenza, je me sens vraiment comme un membre à part entière de l'équipe et je suis heureux de pouvoir continuer à courir avec eux en 2023."

"Bien sûr, notre saison 2022 n’est pas encore terminée et nous nous allons continuer à nous battre vaillamment dans la bataille qui sévit dans le milieu de peloton. Je suis pleinement concentré pour terminer cette saison sur une note positive. Ensuite, nous nous tournerons vers la saison prochaine, avec comme objectif de faire mieux encore."

Tsunoda sait pertinemment que cette troisième campagne en Formule 1 avec AlphaTauri pourrait bien être la dernière. Auteur de performances globalement décevantes et de coups d'éclat bien trop rares, l'ancien animateur de la Formule 2 et la Formule 3 est largement dominé par son expérimenté équipier Pierre Gasly. D'une certaine manière, Yuki n'a vu son baquet sauvé uniquement parce qu'aucun membre de la filière Red Bull n'est actuellement prêt à faire le saut en F1.

L’identité de son équipier pour 2023 est toujours incertaine. Nyck de Vries, qui a réalisé des débuts remarquables à Monza en remplacement d'Alex Albon chez Williams, est pressenti pour se glisser dans le baquet laissé vacant par Pierre Gasly, a priori en partance pour l’écurie Alpine.