Guanyu Zhou prolongé chez Alfa Romeo pour 2023

On attendait la confirmation de l'alliance avec Audi Sport mais c'est finalement à la reconduction de Guanyu Zhou à laquelle on a eu droit ce mardi. Sans réelle surprise et fort de quelques belles performances pour sa première saison en Formule 1, le pilote chinois conserve sa place au sein de l'écurie Alfa Romeo. Il sera à nouveau associé à Valtteri Bottas au sein de la formation basée à Hinwil l'an prochain.

"Je suis heureux et reconnaissant envers l'équipe Alfa Romeo pour l'opportunité qui m'est donnée de faire partie de l'équipe pour une saison supplémentaire", déclare Zhou. "Rejoindre la Formule 1 est un rêve qui est devenu réalité pour moi cette année, le sentiment de participer pour la première fois à un Grand Prix restera gravé en moi pour toujours. L'équipe m'a soutenu et bien accueilli dès le premier jour et m'a aidé à m'adapter à la discipline la plus complexe du sport automobile"

"Je souhaite réaliser plus de performances en Formule 1 et avec cette équipe", insiste-t-il. "Le travail acharné que nous avons accompli depuis le début de l'année n'est que la première étape vers où nous voulons être la saison prochaine. Il y a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à développer, mais j'ai confiance en notre travail. Je peux vous dire que j'attends avec impatience le prochain chapitre de notre collaboration"

"Nous savions qu'il était rapide, mais la façon dont il s'est adapté à la F1 en si peu de temps a été l'une des meilleures surprises de la saison", enchaine Fred Vasseur, team principal d'Alfa Romeo. "C'est un garçon très gentil, tout le monde dans l'équipe l'apprécie. Il a eu l'intelligence de poser humblement des questions et d'apprendre, aussi bien des ingénieurs que de Valtteri, et il a su appliquer toutes les enseignements qu'il a obtenus pour progresser course après course"

Cela signifie qu'il ne reste plus que trois baquets libres pour la prochaine saison : chez Alpine, Haas et Williams. Qui sortira vainqueur de jeu des chaises musicales ?