La vente des tickets du GP de Belgique démarre en flèche malgré l'inflation

C'est la loi de l'offre et de la demande. Limités aujourd'hui à 100.000 spectateurs qu'ils ont atteints très facilement cette année (le GP affichait complet en avril), les organisateurs du GP de Belgique de Formule 1 ont décidé d'augmenter leurs tarifs. Il n'y a pas que l'électricité ou le prix du pain qui augmente. On vous conseille donc de commencer à économiser si vous voulez vous payer une des meilleures places pour assister, fin juillet, au GP de Francorchamps.

Le prix de l'enceinte générale (Bronze) est passé de 155 à 185 euros. Il faudra débourser 480 euros pour votre week-end dans la tribune Gold 4 non couverte du Raidillon. C'est 610 pour la tribune couverte en face des stands F1 ou la nouvelle Raidillon (Gold 3). 395 pour la Silver Fan Zone pour les trois jours.

« Nous aussi subissons l'inflation de tous les services, » nous a indiqué l'organisatrice de Spa GP Vanessa Maes insistant pour dire : « Nous restons néanmoins un des GP les moins cher du marché. »

L'organisatrice espère aussi convaincre les autorités gouvernementales de pouvoir augmenter la capacité des tribunes. « Une demande va être faite pour passer à 110.000 ou 115.000 personnes par jour ce qui est encore bien en-dessous des chiffres des GP d'Australie ou d'Angleterre. Il n'y a aucune raison pour que Silverstone puisse recevoir 140.000 spectateurs le dimanche et que nous soyons limités à 100.000. »

La billetterie sur le site officiel SpaGrandPrix.com a été ouverte mardi et en moins de deux jours 24.000 tickets ont déjà trouvé acquéreurs. Voilà ce qui s'appelle un démarrage sur les chapeaux de roue. Quand on aime, on ne compte pas...