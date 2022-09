Max Verstappen sacré double champion du monde à Singapour si...

Comme c'était déjà le cas en 2011 pour un autre pilote Red Bull nommé Sebastian Vettel, Max Verstappen dispose d'une chance mathématique de plier définitivement tout suspense et s'assurer d'une deuxième titre de champion du monde amplement mérité dans les rues de Singapour.

Il y a onze ans, Vettel jouait une première balle de match dans les rues de Marina Bay et faisait le travail en s'imposant au volant de sa RB7 à moteur Renault. Mais en terminant deuxième, Jenson Button retardait le sacre de l'Allemand pour un petit point. Seb allait s'assurer pour de bon d'une deuxième couronne lors du rendez-vous suivant à Suzuka.

Verstappen pourrait battre son aîné et ceindre les lauriers de double champion dès ce dimanche dans la cité du lion. Il dispose d'une avance de 116 points sur Charles Leclerc et 125 sur Sergio Pérez. Après Singapour, il restera 138 unités à jouer. Le Hollandais ne pouvant plus être rejoint au nombre de victoires, il a besoin de quitter la cité-Etat avec un matelas de 138 points pour sabrer le champagne de son deuxième titre.

Mais "Mad Max" n'a pas son sort entre ses mains et devrait profiter d'un concours de circonstances très favorable. Voici les différents scénarios envisageables pour célébrer "Verstappen II" en Asie du Sud-Est :

En cas de victoire de Verstappen à Singapour mais sans le point du meilleur tour, Leclerc doit finir 9ème ou moins bien tandis que Pérez ne doit pas terminer mieux que 4ème et ne doit pas décrocher le point du meilleur tour en course.

En cas de victoire de Verstappen à Singapour mais sans le point du meilleur tour, Leclerc ne doit pas faire mieux que 9ème et Pérez ne doit pas terminer plus haut que 5ème s'il décroche le point du meilleur tour en course.

En cas de victoire de Verstappen à Singapour mais avec le point du meilleur tour en course, Leclerc doit terminer 8ème ou moins bien tandis que Pérez ne doit pas terminer mieux que 4ème et ne doit pas décrocher le point du meilleur tour en course.

Tout autre scénario plus favorable à Leclerc et Pérez entraînera un report du sacre de Verstappen au Grand Prix du Japon, à Suzuka, le week-end du 9 octobre, voire plus tard cette saison.

Du côté des écuries, le championnat est un peu plus serré entre Red Bull et Ferrari. L'écurie autrichienne ne renouera pas avec le titre des constructeurs après un hiatus de neuf ans ce week-end. RBR possède une avance de 139 unités sur les Rouges. Si le taureau rouge signe le sans-faute à Singapour avec le doublé et le point du meilleur tour en course (44 points au total), elle portera son avance à 183 points alors qu'il en restera encore 235 à jouer entre Suzuka et la finale de la saison 2022 à Yas Marina.