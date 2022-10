GP de Singapour : Hamilton autorisé à conserver son piercing mais une amende de 25.000 euros pour Mercedes

Mercedes s'est vu infliger cette pénalité par l'organe directeur de la Formule 1, la FIA, pour avoir soumis un formulaire indiquant que le pilote britannique avait retiré tous ses bijoux et piercings conformément au règlement. Le septuple champion du monde, qui partira en 3e position sur la grille dimanche, a déclaré aux journalistes qu'il portait à nouveau le bijou sur les conseils des médecins après avoir souffert d'une infection lorsqu'il l'avait retiré.

"J'ai eu mes bijoux et mon piercing de nez pendant des années et évidemment, nous avons eu toute cette agitation au début de l'année", a déclaré Hamilton, en référence à la décision de la FIA d'appliquer strictement cette saison la règle interdisant aux pilotes de conserver leurs bijoux dans leur monoplace. "Ils m'ont donné pendant de nombreuses courses une exemption pour que je puisse trouver une solution", a expliqué Hamilton.

"J'ai essayé de le mettre et de le retirer. Ça s'est infecté à cause de ça. J'ai eu une ampoule de sang et une plaie sur le nez. C'est tout ce que je leur ai dit avant les qualifications", a-t-il ajouté. "Je l'ai remis en place et ces deux dernières semaines, ça a commencé à guérir et les médecins m'ont demandé de le garder", a indiqué le natif de Stevenage. Pour Hamilton, le fait que ses bijoux posent désormais un tel problème est "un peu idiot", même si la règle interdisant aux pilotes d'en porter existe depuis des décennies.