Max Verstappen était énervé après le GP de Singapour: "Tout est parti de cette bourde du team"

Max Verstappen a raté sa première balle de match. En soi, ce n’est pas grave du tout car il en aura cinq autres. Et surtout, avec toujours 104 points d’avance sur Charles Leclerc, son deuxième sacre n’est qu’une question de temps.

Mais le pilote Red Bull n’est pas un bon perdant. Plus que les couronnes, il aime gagner, surtout des GP particuliers comme Singapour, sur le mouillé. Tout ce qu’il faut pour qu’un champion de son rang puisse montrer son immense talent.

Hélas ! alors que c’est lui qui semblait en deçà à Monaco, cette fois le confortable leader du championnat a été trahi par son équipe. Pour la première fois, le banc Red Bull a commis une erreur samedi en qualifications en faisant partir son pilote avec trop peu d’essence dans son réservoir, convaincu qu’il allait s’arrêter comme d’habitude à mi-séance pour chausser de nouvelles gommes et refaire l’appoint de carburant. Sauf que là, il fallait rester en piste sur une trajectoire séchante, avec des chronos s’améliorant de tour en tour.

"J'améliorais dans l'avant-dernier tour mais j'ai relâché mon effort pour laisser un espace avec Pierre Gasly car je savais que ce serait logiquement le dernier tour qui compterait, expliquait Max Verstappen. J'ai amélioré ensuite mes deux premiers secteurs, j'allais signer la pole quand on m'a dit à la radio que je devais rentrer car sinon j'allais manquer d'essence pour les contrôles."

Du coup, un Max furibard au point de rejoindre son hôtel sans assister au débriefing devait s'élancer du 8e rang. "Toute la misère aujourd'hui est venue de cette bourde. Au départ, je n'ai pas réussi à démarrer correctement après un souci avec le système anti-calage. Je me suis retrouvé 12e et j'ai dû entamer une série de dépassements. J'étais revenu au 5e rang derrière Lando que j'ai essayé de doubler au freinage après la relance. Mais la piste était fort bosselée à cet endroit. J'ai talonné et tiré tout droit. Je suis rentré avec un plat dans les pneus et j'ai ensuite dû remonter une nouvelle fois de la 13e à la 7e place. Mais tout cela ne serait pas arrivé si j'étais parti à ma place…"