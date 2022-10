Lewis Hamilton met la pression sur la FIA: "300 000 euros auraient suffi à changer l’issue de 2021"

La FIA a reporté à lundi son jugement dans la délicate affaire des "plafonds budgétaires" de 145 millions de dollars prétendument non respectés l’an dernier par Aston Martin et Red Bull.

Après Mattia Binotto assurant qu'un dépassement de 5 millions d'euros correspond à un gain de cinq dixièmes au tour et le lobbying de Toto Wolff réclamant une "sanction juste et exemplaire" si le non-respect des limites est avéré, Lewis Hamilton s'est ouvertement exprimé sur le sujet, le Britannique espérant bien sûr pouvoir récupérer suite à cette nouvelle polémique le 8e titre qu'on lui a volé suite à la faute avérée (la FIA l'a d'ailleurs remercié) du directeur de course Michael Masi à Abu Dhabi : "Il y a beaucoup de rumeurs. La seule chose dont je me souviens c'est que nous avons apporté notre dernière évolution à Silverstone. Elle nous a permis de nous battre jusqu'au dernier GP. Mais ensuite, Red Bull a encore apporté des améliorations à sa monoplace tous les week-ends ou deux courses. Si on avait dépensé rien que 300 000 euros de plus pour un nouveau fond plat ou adapter une aile, on aurait changé l'issue du championnat. J'espère donc que ce n'est pas le cas. Que Red Bull a respecté les règles et que si ce n'est pas le cas, la FIA et son président Mohammed Ben Sulayem feront ce qui est juste avec 1 000 % de transparence."

Voilà ce qui s’appelle mettre la pression…