Le Japon, cette terre de titres mondiaux...

Pendant de nombreuses années, le Japon fut synonyme de dénouement pour le titre mondial. Le Grand Prix nippon fut à plus d'une reprise la dernière ou l'avant-dernière étape du calendrier de la Formule 1. Que ça soit au Mont-Fuji, à Suzuka ou à Aida, le pays du Soleil Levant a été le théâtre de nombreux moments mémorables, en bien comme en mal. Retour sur toutes les fois où la couronne de champion du monde est tombée un dimanche après-midi dans l'Archipel. Ou même un voire deux jours avant.

1976 - James Hunt : Pour sa première venue au Japon, la Formule 1 ne pouvait pas imaginer finale plus apocalyptique. Il pleut des cordes au pied du Fujiyama mais, la télé ayant acheté les droits de retransmission en direct (merci Bernie !), l'épreuve est maintenue. A peine remis de son terrible accident au Nürburgring, Niki Lauda jette l'éponge dès les premiers kilomètres, estimant que la vie vaut plus qu'un titre mondial. Son rival James Hunt livre une course contre Dame Nature et franchit l'arrivée au troisième rang malgré une crevaison, décrochant ainsi le titre pour un petit point.

1987 - Nelson Piquet : Le Japon revient au calendrier en 1987 alors que Honda domine désormais la F1 avec Williams et Lotus. C'est tout naturellement à Suzuka, "HondaLand" pour les intimes, que le Grand Prix fait son retour. Le titre se joue entre les ennemis de l'écurie de Didcot, Nigel Mansell et Nelson Piquet. Le Britannique doit reprendre quatre points au Brésilien pour retarder la consécration de celui-ci. Mais dès les essais du vendredi, voulant battre Nelson, "Nige" sort violemment à la sortie des Essais. Il souffre de multiples contusions et doit déclarer forfait. Piquet décroche ainsi son troisième et dernier titre mondial par K.O. "La victoire de l'intelligence sur la bêtise", murmura-t-il plus tard.

1988 - Ayrton Senna : Honda et un pilote brésilien toujours, mais cette fois avec McLaren. Ayrton Senna doit absolument s'imposer pour empocher le premier titre mondial de sa carrière. En pole position, "Magic" croit bien tout perdre quand il enclenche par mégarde sa troisième vitesse au moment du départ ! Heureusement, la déclivité de la ligne droite de Suzuka l'empêche de caler mais il n'est que quatorzième au premier virage. Mais Senna se livrera à une remontée exceptionnelle pour déborder son rival et équipier Alain Prost pour décrocher victoire et couronne. C'est le début d'une grande histoire d'amour entre Ayrton et les Japonais qui continuent de l'aduler aujourd'hui.

1989 - Alain Prost : Match-retour entre Prost et Senna mais les positions sont inversées cette fois-ci. Le Brésilien doit en effet s'imposer pour rester en lice pour le titre et reporter l'échéance à Adélaïde. Au 47ème tour, Senna est sur les talons de Prost au moment où "Magic" plonge au freinage de la chicane et s'accroche avec son futur ex-équipier ! Le "Professeur" restera sur le carreau tandis que Ayrton pourra repartir. Après être repassé à son stand pour changer de museau, il se livrera à une nouvelle remontée pour s'imposer in extremis. Mais il sera disqualifié pour avoir court-circuité la chicane et bénéficié d'une aide extérieure des commissaires pour se relancer. Et de trois pour Prost après 1985 et 1986.

1990 - Ayrton Senna : Prost et Senna, acte 3. Le Français parti chez Ferrari, le Brésilien est seul maître à bord chez McLaren. Si le Français marque un point de plus que le Brésilien à Suzuka, alors le titre se jouera à Adélaïde. Reste une éventualité à laquelle personne ne songe: un double K.O. qui offrirait la couronne à Senna. Ce dernier est en pole mais la position est placée du côté sale de la piste. Ayrton pense qu'il s'agit d'une conspiration contre lui, notamment du président de la FISA Jean-Marie Balestre. A l'amorce du premier virage, Senna ne freine pas et jette sa McLaren dans la Ferrari de Prost, les deux finissant dans la poussière. Un des jours les plus controversés dans l'histoire de la F1.

1991 - Ayrton Senna : Jamais deux sans trois pour Ayrton Senna. Le rival du Pauliste n'est cependant plus Alain Prost mais Nigel Mansell, dont la Williams-Renault est rapide mais manque encore de fiabilité. Avec 16 points de retard, le Britannique doit absolument l'emporter sans que Senna ne grimpe sur le podium pour repousser la décision à Adélaïde. Dès le 10ème tour, la cause est entendue pour "Il Leone". Victime d'une pédale de frein défectueuse alors qu'il pourchasse la McLaren n°1, il finit dans le bac du premier virage. Senna, assuré du titre, laissera son fidèle lieutenant Gerhard Berger décrocher la victoire.

1995 - Michael Schumacher : La petite exception de ce classement. En 1994 et 1995, deux Grands Prix ont lieu dans l'Archipel. Comme il ne peut y avoir qu'un seul Grand Prix du Japon qui se déroule à Suzuka, l'épreuve sur le circuit d'Aïda est dénommée Grand Prix du Pacifique. En '95, dominateur au volant de sa Benetton-Renault qui n'est pourtant pas la meilleure F1 du plateau, Michael Schumacher n'a besoin que de marquer trois points pour s'assurer du titre face à Damon Hill. Parti troisième, il profite de la brillante stratégie signée Ross Brawn et Joan Villadelprat pour s'imposer et ainsi décrocher sa deuxième couronne avant de filer chez Ferrari.

1996 - Damon Hill : Michael Schumacher essuyant les plâtres d'une écurie Ferrari en pleine restructuration, le titre se joue entre les deux pilotes Williams que sont Damon Hill et un rookie nommé Jacques Villeneuve. Avec neuf points d'avance, la balance penche clairement en faveur du Britannique. Evincé de chez Williams, Hill va conclure sa saison en beauté en s'imposant et rejoignant son père Graham au panthéon des pilotes tandis que Villeneuve sera contraint à l'abandon. Une consécration pour celui qui écume toujours les circuits aujourd'hui comme consultant pour la télé anglaise.

1998 - Mika Häkkinen : En 1998, McLaren et Mika Häkkinen se réveillent pour de bon après avoir subi la domination de Williams, Benetton et même Ferrari pendant une demi-décennie. La MP4/13 imaginée par Adrian Newey est la référence absolue. En arrivant à Suzuka, le Finlandais possède quatre points d'avance sur Michael Schumacher. En égalité, une deuxième place derrière l'Allemand grâce à un nombre plus important de médailles d'argent lui suffit pour être sacré. Schumi vivra cependant un vrai chemin de croix (départ en fond de grille puis abandon suite à un pneu déchapé) tandis que Häkkinen transformera sa pole position en victoire.

1999 - Mika Häkkinen : Häkkinen doit encore affronter une monoplace rouge pour l'obtention du titre mondial mais celle-ci est piloté cette fois-ci par Eddie Irvine. Après la saison tronquée de Michael Schumacher suite à son grave accident de Silverstone, le Nord-Irlandais mène seul la lutte pour le titre chez les Rouges. Mené pour quatre unités, Häkkinen sera sacré s'il gagne et que Irvine finit deuxième grâce à un nombre plus élevé de victoires. Le Finlandais réussira largement sa mission en s'imposant tandis que le pilote Ferrari ne fera pas mieux que troisième.

2000 - Michael Schumacher : Tout vient à point qui sait attendre. Après plusieurs tentatives infructueuses, Schumacher peut enfin libérer Ferrari qui n'a plus gagné le moindre titre des pilotes depuis Jody Scheckter et 1979. Avec huit points d'avance sur Häkkinen, Michael doit absolument marquer deux points de plus que son rival pour définitivement s'assurer de son troisième titre. Schumi fera le travail en s'imposant devant son adversaire, déclenchant des scènes de liesse chez les Rouges et tous les tifosi du monde entier.

2003 - Michael Schumacher : Après deux années de domination sans partage, Michael Schumacher doit patienter jusqu'à Suzuka pour célébrer une sixième couronne historique. Il possède neuf points d'avance sur Kimi Räikkönen qui a démontré une belle résistance tout au long de la saison. Pourtant, le Baron Rouge n'est que 14ème sur la grille tandis que "Iceman" est huitième ! Et en course, Michael ne pourra faire mieux que le point du Top 8. Heureusement, Rubens Barrichello fait barrage à Räikkönen pour la victoire et pour deux petits points, Schumi peut jubiler !

2011 - Sebastian Vettel : Le Grand Prix du Japon n'est plus relégué en toute fin de saison à partir des années 2010. Au soir de l'édition 2011, il restera encore quatre Grands Prix à disputer. Pourtant, à l'issue d'une saison où il n'a laissé que des miettes à ses adversaires, Sebastian Vettel peut être sacré au pays du Soleil Levant. Le pilote Red Bull n'a besoin que de marquer un petit point pour tuer ce qu'il reste de suspense pour le titre mondial. C'est son premier poursuivant Jenson Button qui s'imposera devant Fernando Alonso tandis qu'avec les 15 unités de la troisième place, Vettel pourra savourer largement sa deuxième couronne en F1.