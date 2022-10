F1 GP du Japon: Le pronostic d'Olivier de Wilde

1er Max Verstappen:

"S'il gagne la course et signe le meilleur tour en course, Max sera couronné ce dimanche matin au Japon. Et nous pensons que ce sera le cas. Car il a signé la pole, sa 18ème, lors de son premier run, car la pluie ne lui fait pas peur (et si c'est le cas, c'est toujours un avantage de partir devant) et car le garçon s'est montré impitoyable cette année à Francorchamps, un tracé comparable à celui de Suzuka. On voit surtout l'efficacité du châssis de la RB18 dans le premier secteur et les fameux "Esses". S'il ne se fait pas prendre au départ par une des deux Ferrari, il sera sans doute difficile à aller chercher. Cela dit, même s'il ne devrait pas, on le sent quand même un peu nerveux. L'envie de bien faire sans doute et de ramener ce deuxième titre ici, à Hondaland. Ce samedi, il a obligé Charles Leclerc à freiner dans la pitlane (on a frôlé une première fois la pénalité) en Q3 avant de perdre le contrôle de sa monoplace en faisant un dangereux écart vers la gauche dans son tour de chauffe ce qui a obligé Lando Norris à faire une manoeuvre d'évitement et couper dans l'herbe pour ne pas le percuter. "Un incident malheureux" ont estimé des commissaires particulièrement cléments sur ce coup-là car on a évité de justesse un gros crash. Mais Norris lui-même, grand pote de Verstappen (ils roulent ensemble lors des grandes courses sur simulateur), a influencé les officiels en leur disant que rien n'était arrivé et que ce n'était pas du tout volontaire. Serait-ce le week-end de chance de Max? Il n'a même pas besoin de cela pour s'imposer et même une pénalité justifiée à nos yeux de cinq places n'aurait sans doute pas changé grand chose au résultat final."

2ème Charles Leclerc:

"Le Monégasque a cette fois échoué à 10 millièmes de la pole. Peut-être tant mieux doit-il se dire car il n'en a pas beaucoup transformée en succès cette année. Pourra-t-il prendre un meilleur envol que Max ou rester dans la seconde durant les deux premiers tours pour l'attaquer ensuite au DRS? On espère en tout cas assister à nouveau à une vraie bataille entre les deux ténors de la saison 2022. On croise aussi les doigts pour que la stratégie de la Scuderia et leurs pitstops ne soient pas défaillants

."

3ème Sergio Pérez:

"Le Mexicain s'est un peu loupé en qualifs (4ème quand même) mais on sait que son rythme en course et sa façon de gérer les gommes sont des atouts. Il reste sur une victoire à Singapour et se bat face à Leclerc pour le titre de vice-champion. On l'imagine doubler Carlos Sainz qui veut tellement essayer de battre son équipier qu'il pourrait être enclin à commettre l'une ou l'autre petite faute. Ou à devoir se sacrifier, par exemple pour réaliser le meilleur tour en course en fin de GP et donc empêcher le sacre de Max si Charles est second derrière le Belgo-néerlandais. Attention, on annonce de la pluie pour ce dimanche ce qui pourrait quelque peu changer la donne et permettre à Fernando Alonso voire aux Mercedes d'aussi avoir leur mot à dire pour le podium."