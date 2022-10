F1: Ricciardo ne sera pas sur la grille en 2023: "Rendez-vous en 2024"

Remercié par McLaren après deux ans et remplacé par son jeune compatriote Oscar Piastri, Daniel Ricciardo ne sera finalement pas sur la grille de départ l'an prochain. Le souriant Australien l'a reconnu ce samedi dans le paddock de Suzuka.

"Je ne serai pas sur la grille en 2023 et je vais essayer de me préparer pour un retour en 2024. Je vais appuyer sur le bouton pause pour un petit moment. Je ne suis pas encore prêt mentalement à rouler dans une autre discipline. Je reste engagé en F1 et je pense qu'une période sans baquet me fera du bien," a indiqué "Big Smile" qui a souffert depuis 2021 de la comparaison avec son jeune équipier Lando Norris.

Après les confirmations du jour du passage de Pierre Gasly chez Alpine et de l'arrivée de Nyck De Vries pour le remplacer chez AlphaTauri, il ne reste plus que deux baquets de libres pour 2023, un chez Haas et l'autre chez Williams. Un des deux sera certainement pour Mick Schumacher. L'Américain Logan Sargeant est un autre candidat sérieux (avec le soutien de Liberty Media? ), tandis que Nico Hulkenberg ou Antonio Giovinazzi pourrait effectuer leur retour.

On parle aussi d'un rôle de réserviste de Daniel Ricciardo éventuellement chez Mercedes. Ce serait bizarre et sans réel débouché. On le verrait plutôt revenir comme pigiste l'an prochain en cas de blessure ou de forfait d'un titulaire comme c'est le cas chaque année.