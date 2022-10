Gasly-Ocon : romance ou drame à la française ?

La France s'est réveillée ce samedi matin avec l'assurance de retrouver une "Ecurie Bleue" à compter de l'an prochain. En recrutant Pierre Gasly pour succéder à Fernando Alonso, Alpine offre à l'Hexagone son premier duo 100% tricolore en Formule 1 depuis l'alliance Olivier Panis-Franck Lagorce chez Ligier au Grand Prix d'Adélaïde en 1994. Ce sera même une première depuis 1989 et la paire René Arnoux-Olivier Grouillard en 1989, déjà chez Ligier, que deux Français disputeront ensemble l'intégralité d'une saison.

Au-delà d'un coup médiatique qui en émoustille plus d'un outre-Quiévrain, l'ex-écurie Renault a associé deux des pilotes les plus solides du paddock, dont la légitimité n'est remise en cause par personne. Mais comme dans toutes les associations qui font rêver, ce mariage possède sa zone d'ombre. C'est en effet connu depuis belle lurette que les deux garçons étaient les meilleurs ennemis pendant toute une partie de leur vie. "Nous avons fait beaucoup de choses ensemble quand nous étions enfants", se souvient Gasly. "Nous avons beaucoup couru en karting ensemble. Nous nous entrainions au même moment. Mais à un moment, j'ai commencé à le battre et il n'a pas apprécié. Cela le mettait hors de lui. Nous avons dès lors arrêté de trainer ensemble"

Mais depuis, les années ont cicatrisé les plaies, les deux garçons ont muri et ont pris de la bouteille. Les chamailleries de l'époque du karting et des formules de promotion, c'est désormais de l'histoire ancienne. Officiellement, du moins."Depuis notre arrivée en F1, notre relation s'est améliorée. Nous avons tous deux réalisé l'un de nos rêves, mais nous sommes passés par des étapes différentes. Nous sommes beaucoup plus responsables et nous avons un objectif commun : être compétitifs et nous battre aux avant-postes. Et nous savons que pour y parvenir, nous devons travailler ensemble afin d'en faire profiter l'équipe. C'est une opportunité pour nous deux de revenir à une relation similaire à celle que nous avions jadis"

Chez Alpine, on est conscient des risques qu'on prend en mettant deux coqs dans la même basse-cour. Mais l'écurie basée à Enstone et son directoire n'ont pas foncé la tête la première au moment d'associer Gasly et Ocon pour plusieurs saisons. "Nous avons pris une décision intelligente et cela signifie se concerter avec toute l'équipe au préalable pour nous assurer que, si nous recrutions Pierre, celafonctionnerait", rassure Otmar Szafnauer, team principal d'Alpine. "La F1 est un sport d'équipe et nous devons être capables de travailler tous ensemble et d'optimiser cela.Esteban était très favorable à cette alliance, toutcomme Pierre. Ce sont des professionnels et ils n'ont aucun problème à travailler ensemble. Nous espérons que l'amitié va se raviver. Ils étaient amis à un moment de leur enfance, mais d'un point de vue professionnel, ils sont tous les deux très heureux de collaborer ensemble."

Toutes ces bellesintentions cachent un mal plus sournois, tapi dans l'ombre. En cas de frictions, les blessures du passé pourraient être, au contraire, ravivées. Et l'ambiance chez Alpine pourrait rapidement tourner à l'orage. "Je m'attends à des feux d'artifice", prédit Jacques Villeneuve qui n'a jamais son mot dans sa poche.

L'épreuve sera dès lors encore plus importante pour Ocon et Gasly : ils doivent prouver qu'ils savent prendre le dessus sur leurs vieilles rancoeurs mutuelles pour travailler en harmonie et aider leur écurie à se rapprocher des teams de pointe. Or, c'est bien connu pour tout être humain normalement constitué qu'il n'est jamais facile de totalement oublier un passé chargé...