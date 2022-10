GP du Japon F1: La pole en sursis pour Max Verstappen

C'est sous le soleil et devant un public très très nombreux que s'est disputée la première qualification sur le circuit de Suzuka depuis 2018, la séance 2019 ayant été annulée à cause d'un typhon.

Et l'on a assisté à une terrible bataille entre la Red Bull de Max Verstappen et les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz séparés au final par 57 millièmes, le Monégasque échouant à 1 centième de la RB18 N°1 de Max.

"Cela a été d'autant plus serré que je n'ai pas réussi à améliorer lors de ma deuxième tentative suite à une petite glissade dans le premier secteur," regrettait Max en pole pour la 18ème fois de sa carrière. Mais une pole position très provisoire suite à un gros incident au cours de la Q3 qui devait encore être analysé par les commissaires.

Après avoir déjà frôlé la sortie des stands dangereuses devant Charles Leclerc, Max a donné un coup de volant à gauche très dangereux juste avant le dernier gauche à fond dans son tour de sortie. Surpris, Lando Norris qui arrivait à pleine vitesse a failli le percuter a dû escalader la bordure et couper dans l'herbe à gauche pour l'éviter ce qui a ruiné sa qualif (P10 juste derrière un émouvant Sebastian Vettel en Q3 pour ses adieux au Japon avec l'Aston).

"Je chauffais mes pneus assez lentement et j'ai mal estimé l'arrivée de Lando beaucoup plus rapide. Je suis désolé. Heureusement rien n'est arrivé."

Pas sûr du tout que les excuses du Belgo-néerlandais suffiront. Il devrait logiquement être sanctionné de cinq ou dix places de pénalité sur la grille, cette manoeuvre, involontaire certes, étant sans doute l'une des plus dangereuses que nous ayons eu l'occasion de voir cette saison. Nous attendrons donc le verdict des commissaires avant de savoir si Max est en pole pour aller décrocher son deuxième titre ce dimanche.

Rappelons que s'il gagne la course et signe le meilleur tour en course, il sera sacré. Idem s'il marque huit points de plus que Charles Leclerc et six de mieux que son équipier Sergio Pérez, auteur du 4ème chrono en qualifs devant l'Alpine d'Esteban Ocon, la Mercedes de Lewis Hamilton et l'autre Alpine de Fernando Alonso qui sera remplacé l'an prochain, c'est officiel par Pierre Gasly.

Nyck De Vries prendra quant à lui la place du Français chez AlphaTauri confirmant que les filières (Alpine et Red Bull) ne servent plus à grand chose...

La course programmé à partir de 7h demain matin promet d'être animée avec le retour annoncé de la pluie sur Suzuka. "La seule chose qu'on ignore encore c'est si ce sera à 14h, 15h ou 16h soit après le GP," souriait Carlos Sainz.