Le fantôme de 1982 qui nargue Gasly et Ocon

Deux talentueux pilotes français qui ne sont pas les meilleurs amis du monde mais qui sont pourtant coéquipiers dans l'écurie représentant fièrement l'Hexagone en Formule 1. Voilà un air de dejà-vu pour les fans tricolores les plus aguerris. En 1982, l'orage éclatait chez Renault entre Alain Prost et René Arnoux. Quarante-et-un ans plus tard, malgré les paroles rassurantes des parties concernées, beaucoup craignent que l'histoire se répète entre Pierre Gasly et Esteban Ocon qui feront équipe chez Alpine, descendante de l'écurie de l'ex-Régie, dès la saison prochaine et ce pour plusieurs campagnes. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début des années 80, rappel des faits...

Il faut remonter un an en arrière pour remonter aux origines du clash entre le "Professeur" et "Néné". Après une collaboration réussie avec Jean-Pierre Jabouille, Arnoux se voit flanqué d'un nouvel équipier pour la saison 1981. Alain Prost est recruté par Renault après s'être enfui en courant de chez McLaren dont la gestion par Teddy Mayer laissait à désirer pour rester poli. Entre les deux hommes, c'est le choc des cultures. Prost est froid, calculateur, appliqué, fin metteur au point et "homme-sandwich". Arnoux a certes été mécanicien mais fait peu de cas des réglages pour améliorer sa monture. Surtout, le garçon est nettement plus sensible, plus instinctif. "René se croit entouré d'ennemis", dira Tico Martini, qui l'a fait courir en F3. "Quand on lève la main sur lui, il pense qu'on va le gifler et non le caresser". Autant dire que le courant ne passe pas entre ces deux hommes si différents. Quand Prost gagne à Monza en '81, Arnoux brille par son absence pour célébrer la victoire de son équipier.

La couronne 1982 doit revenir à un moteur turbo mais au coeur de l'été, Renault est en plein doute. La RE30 est surement la monoplace la plus rapide du plateau mais pèche par une fiabilité très aléatoire. Si les Grands Prix ne duraient que 15 tours, Prost serait largement en tête du championnat. Au lieu de ça, il compte deux victoires en début de saison et ensuite, plus rien sauf une sixième place à Silverstone. Mais le Stéphanois reste calme et pense que son retard sur Didier Pironi n'est pas insurmontable. Quant à Arnoux, son score reste désespérément figé sur la troisième place de Kyalami en début de saison. Mais il reste mathématiquement en lice pour le titre. Autant dire que si la victoire est jouable lors du Grand Prix de France qui se profile, il saisira sa chance à deux mains.

Dimanche, les deux Renault monopolisent la première ligne avec la pole position pour Arnoux. Avant le départ, un conciliabule a lieu avec les pilotes et Gérard Larrousse, le directeur sportif de Renault. René doit pousser les Brabham, dont le moteur BMW est encore en rodage mais qui partiront avec un demi-réservoir, à rendre l'âme. Dès que ce sera fait, il devra s'effacer au profit de son équipier, mieux placé que lui au championnat. Il ne répond rien mais n'en pense pas moins.

Il fait très chaud quand les monoplaces s'ébrouent sur le circuit Paul Ricard dimanche. Rapidement, le scénario imaginé par Renault se met en place. Les Brabham de Piquet et Patrese débordent les voitures jaunes dès les premiers tours... pour mieux disparaitre ensuite. Dès le 8ème tour, Patrese s'immobilise à son stand avec une voiture en feu, imité 15 tours plus tard par Piquet qui s'immobilisera en bord de piste suite à un bris de piston. La voie est désormais libre pour les Renault.

A 10 tours de l'arrivée, conformément aux ordres de Gérard Larrousse, Jean Sage brandit à l'intention d'Arnoux le panneau suivant : "1. Alain 2. René", l'invitant à s'effacer devant son équipier. Mais René n'en a cure. Il possède une trentaine de secondes d'avance sur Prost et ne lève pas le pied, loin de là. Le désobéissant héros du jour franchit la ligne d'arrivée en vainqueur et devance son équipier furieux. Didier Pironi et Patrick Tambay amènent leurs Ferrari aux troisième et quatrième rangs, offrant à la France un quadruplé historique à domicile !

Très rapidement, la joie dans le camp Renault fait place à la soupe à la grimace. Sur le podium, Prost affiche très clairement son mécontentement. "René n'a pas tenu parole", lâche-t-il. "J'aurais dû m'en douter. Nous ne collaborons plus. L'abcès est crevé. L'un de nous est de trop chez Renault". Mais Arnoux se moque de ces piques incendiaires. Cette victoire est pour lui l'occasion de clouer le bec d'un équipier qui se croyait être le leader incontestable chez Renault. "Nous étions à la moitié de la saison, j'avais un statut égal à celui de Prost, et c'était une saison où les pilotes ne marquaient pas beaucoup de points", racontera-t-il plus tard. "Je trouvais cela complètement anormal de donner ma position de tête, et à un moment, mon avance était de 35 secondes."

Mais le vainqueur sur toute la ligne au soir de ce Grand Prix de France 1982, c'est bel et bien Arnoux. A l'applaudimètre, le petit "Néné" dépasse largement son équipier. Son panache plait au public français qui, au contraire, crache sur ce Prost râleur et mauvais perdant. Une étiquette qui lui collera aux basques pendant longtemps. En allant faire le plein dans une station-service, un pompiste, qui l'avait confondu avec Arnoux, dira tout le mal qu'il pensait de lui ! Quant à René, il a déjà la tête ailleurs, son passage chez Ferrari en '83 étant un secret de polichinelle. "C'est le premier cadeau de René à la Scuderia", sourira Jacques Laffite, fin limier. A Monza, où il décrochera une nouvelle victoire, Arnoux sera chaleureusement acclamé par les tifosi qui le considèrent déjà comme l'un des leurs.

En 2023, Esteban Ocon accueillera Pierre Gasly chez Alpine. Même si les deux garçons se veulent conciliants et promettent de travailler main dans la main, le fantôme de 1982 ne sera pas loin quand on connait les différends qui ont émaillé la vie des deux Normands. À eux de prouver qu'ils ont la force de caractère nécessaire pour mettre leurs vieilles rancoeurs de coté pour tirer toute une équipe vers un avenir ensoleillé et ainsi exorciser les fans français d'un spectre qui les hante depuis désormais 40 ans.