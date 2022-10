8H Indianapolis : la Ferrari de De Pauw termine à huit dixièmes de la victoire !

Deuxième semaine aux Etats-Unis et déjà la joie du podium pour Ulysse De Pauw. Après une participation prometteuse à Petit Le Mans il y a sept jours, le jeune Grézien était intégré à la formation AF Corse pour les 8 Heures d'Indianapolis, partageant une 488 GT3 avec les pilotes officiels Antonio Fuoco et Daniel Serra. Parti depuis la 18ème place, le trio livrait une course faste pour se battre pour la victoire face à la Mercedes-AMG Craft-Bamboo de Dani Juncadella, Raffaele Marciello et Daniel Morad.

Lors des deux derniers relais, les deux bolides livraient une lutte acharnée avec Fuoco dans la Ferrari et Marciello dans la Mercedes. La belle italienne rouge et jaune était la voiture la plus véloce en piste mais "Lello" défendait brillamment son leadership dans le bolide allemand. Au dernier passage dans la chicane d'Indy, les deux machines étaient côte-à-côte mais Marciello fermait la porte et envoyait Fuoco faire brièvement du hors-piste. Victoire donc pour l'AMG-GT3 aux couleurs du Theodore Racing, de quoi offrir la couronne des constructeurs à Mercedes.

Il aura finalement manqué huit dixièmes au trio De Pauw-Fuoco-Serra pour décrocher la timbale. Quoiqu'il en soit, Ulysse a fait du bon travail et prouvé qu'il avait l'étoffe pour intégrer un équipage Pro, lui qui passera pilote Gold en 2023. On note la 6ème place pour la Ferrari n°34 de l'équipe Conquest Racing dirigée par Eric Bachelart, notamment pilotée par Alessandro Balzan. 11ème position et 5ème rang en Pro-Am après une course compliquée pour la Porsche 911 GT3-R n°16 Wright Motorsports de Jan Heylen.

La finale de l'Intercontinental GT Challenge aura lieu au mois de décembre sur le circuit d'Abou Dhabi.