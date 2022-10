Max Verstappen : "Mon premier titre est plus émouvant, mon deuxième est plus beau"

Il n'a clairement pas volé sa deuxième couronne. Ce dimanche, alors que la nuit s'installait sur Suzuka, Max Verstappen a rejoint Alberto Ascari, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen ou encore Fernando Alonso sur la liste des doubles champions du monde de Formule 1. Le Hollandais a fait le job en dominant le Grand Prix du Japon sans la moindre contestation.

Le pilote Red Bull montrait une certaine retenue sur le podium vu que ce deuxième titre ne pouvait pas lui échapper mais aussi en raison du déroulement confus de la course qui a laissé planer le doute pendant plusieurs minutes sur l'attribution de la couronne.

"Je ne pensais pas que décrocher mon deuxième titre arriverait après lesévénements de l'an dernier où l'on s'était battu jusqu'à la fin", commente Max en conférence de presse. "Rien ne disait également que nous aurions une si bonne voiture cette année."

"Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à ce succès", poursuit-il. "Je pense à toute l'équipe présente à Suzuka, mais aussi à l'usine, où ils travaillent à fond et n'ont jamais perdu leur motivation pour concevoir une voiture rapide.On a aussi fait un travail remarquable avec Honda qui a progressé chaque année. C'est très émouvant d'être champion au Japon. J'avais de la pression, mais je suis très heureux qu'on le fasse ici."

"Mon premier titre est plus émouvant, mais mon deuxième est plus beau grâce à la saison que nous avons vécue. Nous avons multiplié les victoires, les doublés, on mène le classement des constructeurs et nous voulons sécuriser ce titre aussi. C'était une année spéciale et je serai heureux de m'en rappeler. On ne vit pas souvent ce genre de saison", conclut Verstappen.

Gageons que Max et sa garde rapprochée ne se priveront pas de faire la fête cette nuit au Japon !