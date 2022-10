Un tracteur sur la piste à Suzuka : l'image qui rend le paddock fou de rage

Plus que le deuxième titre de Max Verstappen acquis dans des circonstances confuses, c'est une image qu'on espérait ne plus jamais revoir qui faisait beaucoup parler dans les paddocks. Suite au crash de Carlos Sainz lors du premier tour, alors que le drapeau rouge n'est pas encore brandi et que les monoplaces étaient toujours en piste sous régime de Safety Car, Pierre Gasly n'en croyait pas ses yeux quand il voyait un véhicule d'intervention sur le côté gauche du tarmac alors qu'il était à plus de 200 km/h !

Le Français piquait ensuite une violente colère auprès de son équipe. "J'aurais pu me tuer", lancera le futur pilote Alpine. L'accident qui a coûté la vie à Jules Bianchi il y a huit ans sur cette même piste de Suzuka reste encore dans toutes les mémoires. Le regretté pilote français avait fait la rencontre funeste d'une grue d'intervention sous une pluie battante similaire à celle qu'on a vu ce dimanche au Japon.

A l'unisson, tous les acteurs du paddock ont fait part de leur mécontentement de voir ce tracteur en bord de piste. A croire que certains n'ont rien appris depuis 2014. "De mon point de vue, je pense que c'est irrespectueux envers Jules, toute sa famille, et tous ceux qui font de la course", commentera Pierre Gasly sur Canal+. "Je suis juste déjà heureux d'être en vie. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas attendu une minute que les voitures rentrent aux stands pour mettre ce tracteur sur la piste. Si j'avais perdu la voiture, c'était fini pour moi. J'ai déjà perdu un ami il y a peu"

Également très remonté, le patron de l'équipe Alfa Romeo Fred Vasseur faisait également part de sa colère à la télévision française. "Ce qu'ils ont fait là ce n'est pas inacceptable, c'est pire que ça", indique-t-il. "Envoyer un camion sur la piste quand toutes les voitures sont pas encore dans les stands, dans ces conditions très difficiles... Quand on voit la caméra embarquée de Pierre, il ne voit pas à 20 mètres devant lui. Même si le drapeau rouge est mis, même s'il ne va pas vite, je pense que ce n'est pas acceptable du tout de voir des images pareilles"

Gasly se faisait toutefois reprocher par la FIA de ne pas avoir assez ralenti à la vue du tracteur. Une levée de parapluie de la part de la Fédé que désapprouve de nombreux pilotes. "Ce n'est pas l'incident de Pierre Gasly. C'est l'incident de la FIA", lâche George Russell au micro de Canal. "Peu importe les circonstances, les véhicules d'intervention n'ont rien à faire en piste quand les F1 sont en piste, surtout dans des conditions pareilles où nous devons nous décaler pour éviter d'être dans les gerbes d'eau de la voiture devant nous"

"Même derrière la Safety Car, quand on roule à 100 ou 150 km/h, à ces vitesses, on ne voit rien ou pas grand-chose", précise Carlos Sainz. "Si l'un d'entre nous décide de s'éloigner un peu de la trajectoire ou s'il part en aquaplaning et heurte un tracteur, il peut dire adieu à la vie !"

"Je ne sais pas quoi dire", enchaine Sebastian Vettel sur la Sky. "Nous avons perdu Jules il ya huit ans. Lors des briefings, nous avons clairement demandé à ce qu'il n'y ait aucun véhicule d'intervention en action quand nous sommes en piste, peu importe les circonstances. Nous étions en pneus intermédiaires et partir en aquaplaning était très facile. Ce qu'on a vu aujourd'hui ne doit plus jamais se produire"

"Je trouve que c'est inacceptable", ajoute Charles Leclerc sur Canal. "La visibilité était nulle, on sait ce qui s'est passé en 2014. Tous les pilotes ne veulent pas voir ça. On en parlera…"

"Nous sommes des pilotes, nous risquons nos vies et voulons courir dans toutes les conditions. Mais voir un tracteur en piste est inadmissible", insiste Lando Norris.

Président de l'association des pilotes de Grand Prix, Alexander Wurz s'est également montré ferme : "Nous devons clairement parler de cette présence d'un tracteur en piste. Pour la faire courte : cela ne peut JAMAIS arriver !"

Assurément, le prochain briefing en vue du Grand Prix des Etats-Unis promet d'être très animé.