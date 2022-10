Budgets plafonnés: Red Bull reconnu coupable d'une infraction "mineure"

La montagne a finalement accouché d'une souris. À la suite d'intenses spéculations depuis le Grand Prix de Singapour selon lesquelles deux équipes auraient dépensé plus que la limite de budget annuel d'environ 145 millions de dollars pour la saison 2021, la FIA a officiellement publié ses conclusions ce lundi à l'issue de son audit. Dans un communiqué, elle a déclaré que toutes les équipes avaient reçu leurs certificats de conformité à l'exception de Red Bull, Aston Martin et Williams.

La violation de Williams faisait référence à la soumission tardive des dossiers l'année dernière, pour laquelle l'équipe britannique a été condamnée à une amende. Aston Martin a quant à elle été réprimandée pour un vice de procédure tandis que Red Bull a été déclarée coupable d'avoir commis une infraction mineure au plafond budgétaire.

"Notre bilan 2021 était sous la limite du plafond budgétaire. Donc nous devons vérifier avec précaution ce qu'a trouvé la FIA car nous sommes persuadés que les coûts pertinents sont sous le plafond budgétaire", indique l'écurie basée à Milton Keynes dans un communiqué.

Pour une infraction dite mineure, Red Bull ne devrait pas perdre son titre pilotes 2021 acquis avec Max Verstappen. En effet, le règlement de la F1 prévoit des pénalités sportives et/ou financières légères en cas de dépassement du plafond budgétaire de moins de 5%, comme ce qui est entendu dans le communiqué de la FIA. Selon certains échos, l'écurie autrichienne aurait dépasser la limite de "seulement" 1 voire 2 millions de dollars, ce qui correspond à environ 1% du budget total autorisé par saison.

Il est intéressant de remarquer que la "Fédé" s'est retenue de communiquer la sanction exacte. Elle devrait se positionner prochainement. "L'administration du plafonnement des coûts de la FIA détermine actuellement la ligne de conduite appropriée à suivre en vertu du règlement financier concernant Aston Martin et Red Bull et de plus amples informations seront communiquées conformément au règlement", a-t-elle indiqué.

L'exercice est délicat pour la FIA. Elle doit appliquer une sanction pas trop sévère vu que le principe des budgets plafonnés est toujours en expérimentation mais également pas trop clémente afin de ne pas décrédibiliser ce concept et susciter l'ire des écuries adverses.

Plus de réponses au cours des prochains jours.