Mattia Binotto (Ferrari): "Surpris et déçu par la FIA"

Absent à Suzuka pour marquer, avec Toto Wolff, sa désapprobation sur la gestion et le manque de transparence dans le dossier des "plafonds budgétaires" (le verdict est attendu aujourd'hui), Mattia Binotto s'est exprimé au micro de Sky Italia sur les décisions prises à Suzuka.





"Ce qui est arrivé d'abord avec le tracteur grue montant sur la piste est tout bonnement inadmissible," a confessé le boss italien. "Ensuite, on a redonné le départ lancé. Pourquoi pas arrêté comme cela a été fait ailleurs? Comment expliquer que d'un GP et d'un directeur de course à l'autre il n'y ait pas la même décision? Ensuite, j'ai été très surpris et déçu de voir qu'une semaine après Singapour où il a fallu attendre deux heures après la course pour appliquer une pénalité de cinq secondes à Sergio Pérez pour quelque chose de flagrant (il n'avait par deux fois pas laissé un maximum de dix voitures entre lui et la voiture de sécurité), ici la sanction pour Charles est tombée dans les cinq minutes, sans même le convoquer ni l'entendre. Il n'a pourtant gagné aucun avantage. Il l'a juste conservé. Dans bien des cas similaires, cela n'a pas été sanctionné. Il n'est pas normal que les décisions ne soient pas identiques d'un GP ou d'un collège de commissaires à l'autre. Max ignorait lui-même qu'il était champion même avec cette pénalité suite à l'autre souci de l'attribution des points. On a voulu faire appel mais finalement on s'est abstenu pour ne pas gâcher la fête de Max qui mérite son titre et aurait de toute façon été couronné plus tard. Mais je reparlerai de tout cela lors d'une prochaine réunion avec la FIA. Il y a beaucoup de points à éclaircir."