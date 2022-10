La FIA provoque un fantôme et l’ire du paddock

Ironie du destin, quand le sinistre engin est apparu sur la piste pour évacuer la Ferrari de Carlos Sainz, il faisait exactement la même météo que le jour où Jules Bianchi a croisé la route funeste d’un Manitou en 2014. Plus que la polémique de fin de course et l’attente interminable pour relancer le Grand Prix, c’est cette image surréaliste captée depuis la caméra de Pierre Gasly qui a déchaîné les passions, en particulier dans le paddock où beaucoup étaient déjà là il y a huit ans.

Comme un seul homme, tout le paddock s'est insurgé contre la présence de cet engin. "C'est irrespectueux envers Jules, toute sa famille, et tous ceux qui font de la course, commenta Pierre Gasly qui fut, comble de l'ironie, pénalisé par la FIA. Je suis juste déjà heureux d'être en vie. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas attendu une minute que les voitures rentrent aux stands pour mettre ce tracteur sur la piste. Si j'avais perdu la voiture, c'était fini pour moi."

Le futur pilote Alpine a perdu un ami il y a peu, il est donc particulièrement sensible aux risques évitables, comme d’autres collègues.

"Lors des briefings, nous avons clairement demandé qu'il n'y ait aucun véhicule d'intervention en action quand nous sommes en piste, peu importe les circonstances, ajoute Sebastian Vettel. Nous étions en pneus intermédiaires et partir en aquaplaning était très facile. Ce qu'on a vu aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire."

Avec de telles images, on peut croire que les responsables sportifs n'ont rien appris du passé. Et la réaction de la FIA, mentionnant à peine la présence de l'engin incriminé dans un communiqué, a donné le sentiment d'un organe dirigeant refusant d'affronter ses erreurs. Face au tollé, la Fédé a réagi par un communiqué laconique. "La FIA a lancé un examen approfondi des événements impliquant le déploiement de véhicules d'évacuation lors du GP du Japon. Cela fait partie de la pratique courante de débriefing et d'analyse de tous les incidents de course, afin d'assurer l'amélioration constante des processus et des procédures."

Il est parfois bon de balayer devant sa porte.