Niels Wittich assurera seul la direction de course sur les Grands Prix jusqu'à la fin de la saison.

Eduardo Freitas écarté de la direction de course de la F1 suite au fiasco de Suzuka

Eduardo Freitas, sans grande surprise, a été mis à l'écart par la FIA pour le reste de la saison à la suite de la controverse sur la grue qui a marqué le récent Grand Prix du Japon. Un engin d'intervention a été envoyé sur la piste de Suzuka peu après le début du Grand Prix pour récupérer la Ferrari blessée de Carlos Sainz après l'accident de l'Espagnol lors du premier tour de la course.

Cependant, la présence de la grue a mis en danger non seulement les voitures qui roulaient derrière la voiture de sécurité dans des conditions de mauvaise visibilité, mais surtout Pierre Gasly, qui rattrapait le peloton après un premier arrêt au stand de tour, et deux commissaires qui travaillaient à évacuer la voiture de Sainz.

L'incident a ramené des souvenirs émotionnels de l'accident malheureux de Jules Bianchi avec un véhicule d'intervention à Suzuka en 2014, un événement dramatique auquel le Français n'a pas survécu.

Le rapport de la FIA sur l'incident du tracteur-grue, qui a été publié dans son intégralité vendredi par la FIA, a déclaré que Gasly avait été "téméraire" en passant sur les lieux de l'accident, mais a reconnu que "avec le recul, alors que les conditions météorologiques changeaient, il aurait été prudent d'avoir retardé le déploiement des véhicules d'intervention

"Il a été reconnu que tous les efforts devraient être faits pour effectuer une récupération efficace et sûre des voitures. Une période de récupération plus longue, dans des conditions telles que celles qui ont prévalu à Suzuka, peut entraîner une suspension de la course.

"Il a également été reconnu que bien que la voiture de sécurité soit utilisée pour neutraliser une course, la FIA a le contrôle sur les voitures directement derrière la voiture de sécurité, mais elle n'a pas un contrôle suffisant sur les voitures qui se trouvent ailleurs autour de la piste."

En outre, la FIA a confirmé que le contrôle de la course transmettra à l'avenir un message aux équipes et aux pilotes, les avertissant de la présence sur la piste d'un véhicule d'intervention. L'organe directeur s'efforcera également de s'assurer que les pancartes publicitaires - dont l'une a été ramassée par Gasly et endommagé l'aileron avant de l'AlphaTauri - seront fixées en toute sécurité, tandis que le drainage de l'eau à Suzuka sera également amélioré.

Pour les quatre autres courses de 2022, Niels Wittich sera affecté de façon permanente au contrôle de la course. "Pour les autres courses de la saison de Formule 1, la FIA n'utilisera pas le système de rotation du rôle de directeur de course", peut-on lire dans une partie de la déclaration de la FIA concernant le rapport.

"A partir du Grand Prix des États-Unis à Austin et pour les courses suivantes au Mexique, au Brésil et à Abou Dhabi, Niels Wittich assumera le poste de directeur de course avec le soutien du personnel de contrôle des courses."