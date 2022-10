F1: "Logan Sargeant pilotera pour Williams en 2023 s'il obtient sa Super Licence"

Après une séance d'essais concluante hier, Jos Capito, le patron de l'écurie Williams F1 (rachetée par le fond d'investissements américain Dorilton Capital Management de Matthew Savage et Darren Fultz), a déclaré que le jeune Américain Logan Sargeant "disputerait d'autres séances du vendredi en F1 cette fin de saison et participerait aux Rookies Tests d'Abu Dhabi."

Mieux encore, l'Allemand à la tête de l'équipe d'origine britannique a déclaré en conférence de presse: "Logan est prêt à courir. Il sera notre titulaire en 2023 s'il obtient sa Super Licence"

Pour cela, il doit absolument terminer dans les trois premiers du championnat de F2 dont il occupe précisément la troisième place avant les deux dernières courses d'Abu Dhabi, en lever de rideau du dernier GP de la saison. Vous imaginez la pression sur la tête du gamin! D'autant qu'on sait désormais que la FIA n'accorde aucune dérogation et ne fait pas de cadeau avec les points de Super Licence.

Le pilote originaire de Floride possède 135 unités et est suivi au classement par Jack Doohan (il pilotera l'Alpine en EL1 prochainement), Jehan Daruvala et Enzo Fittipaldi tous trois avec 126 unités, alors que Liam Lawson en a 123, Frederik Vesti 117, Ayumu Iwasa 114 et Jüri Vips 110. Rien n'est donc acquis et Logan n'aura pas droit à l'erreur aux Emirats.

Avec cette annonce, l'étau se resserre pour Mick Schumacher qui coûterait trop cher en crashes à l'écurie américaine Haas. Par chance pour lui, celui pressenti pour le remplacer en 2023, Antonio Giovinazzi, a accidenté sa Haas vendredi après-midi après seulement quatre tours...

En bon équipier, Kevin Magnussen a affirmé que "Mick méritait de rester en F1." Mais si c'est le cas, il faudra peut-être assurer Gunther Steiner que la famille Schumacher paiera les franchises à l'avenir...