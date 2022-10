Accueil Sports Moteurs Formule 1 GP des Etats-Unis: le pronostic d'Olivier de Wilde Comme avant chaque Grand-Prix, notre expert fait le tour des forces en présence et se mouille sur le résultat final. Olivier de Wilde Spécialiste Sports moteurs ©Belga

1er Max Verstappen: "Devancé par les Ferrari en qualifications après avoir essayé quelque chose avec la chauffe des pneus (il a effectué un tour de plus pour les mettre en température), Max Verstappen partira en première ligne grâce à la pénalité de Charles Leclerc. La RB18 est meilleure en rythme de course, use moins les pneus et Max...