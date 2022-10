Et à la fin, c’est Max Verstappen qui gagne le GP des Etats-Unis !

Ce Grand Prix des Etats-Unis 2022 aura été décidément très animé. Dès l’extinction des feux, Max Verstappen (Red Bull) surprenait le poleman Carlos Sainz (Ferrari)… qui se faisait harponner quelques mètres plus loin par George Russell (Mercedes). Les témoins hydrauliques dans le rouge, c’était déjà terminé pour l’Espagnol.

Les neutralisations allaient mettre leur grain de sel avec une première sortie de la Safety Car au 18ème tour suite à l’immobilisation de Valtteri Bottas (Alfa Romeo) dans un bac à graviers. La relance au 21ème passage allait s’avérer chaotique quand Fernando Alonso (Alpine) et Lance Stroll (Aston Martin) s’accrochaient dans la longue ligne droite du Circuit des Amériques, l’Espagnol effectuant un saut de cabri avant d’embrasser le mur de TecPro. Si le Canadien devait stopper sa course, Alonso réussissait miraculeusement à poursuivre sa route !

Pendant ce temps, Verstappen faisait la course en tête avec toutefois Lewis Hamilton (Mercedes) en embuscade. Mais le ciel tombait sur la tête du Hollandais quand son écurie effectuait un mauvais pitstop au 36ème tour, la RB18 n°1 restant immobilisée pas moins de 11 secondes. Verstappen se lançait à la poursuite du Britannique et revenait progressivement sur lui. Au 50ème tour, le double champion du monde surprenait son ainé au bout de la ligne droite et reprenait la tête.

Hamilton tenta de s’accrocher à Verstappen mais rien n’y fit. Le fils de Jos décroche sa 13ème victoire de la saison et égale ainsi le record co-détenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel. Red Bull Racing décroche également la couronne des constructeurs. Un titre, le premier depuis 2013, acquis dans l’émotion, au lendemain du décès du cofondateur de la marque énergisante, Dietrich Mateschitz. Comme l’an dernier, LH44 échoue sur la deuxième marche du podium.

Charles Leclerc est revenu de loin ce dimanche. Parti 12ème suite à une pénalité de 10 places pour changement d’ICE et de turbo, le Monégasque est remonté jusqu’en troisième place. C’est mieux que rien pour la Scuderia Ferrari qui sauve la face à Austin. Sergio Pérez (Red Bull) échoue au pied du podium devant George Russell qui prend le point du meilleur tour en course.

Auteur d’une fin de course tonitruante, Lando Norris (McLaren) finit sixième devant Fernando Alonso qui décroche une septième place inespérée au vu des événements du jour pour lui. Ayant parvenu à déborder Kevin Magnussen (Haas) à quelques encablures de l’arrivée, Sebastian Vettel (Aston Martin) décroche une huitième position méritée devant le Danois. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) prend le dernier point en jeu.

Rendez-vous dans une semaine pour le Grand Prix du Mexique sur l’autodrome Hermanos Rodriguez.