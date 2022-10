Rififi à Austin: Haas obtient une pénalité contre Alonso et Alpine contre-attaque !

Fernando Alonso se souviendra longtemps de son Grand Prix des Etats-Unis 2022. Après avoir effectué un vol plané suite à un accrochage avec Lance Stroll et embrassé les glissières, le pilote Alpine est miraculeusement parvenu à poursuivre sa route pour conclure à une tout aussi inespérée 7ème place.

Mais voilà : l'Espagnol a achevé sa course avec une A522 perdant l'un ou l'autre morceau de carrosserie. Alonso a ainsi vu un de ses rétroviseurs se détacher en pleine ligne droite. Il n'en fallait pas plus pour que Haas, qui a placé Kevin Magnussen au neuvième rang ce dimanche, porte réclamation. L'écurie dirigée par Günther Steiner espérait évidemment grimper d'un rang dans la hiérarchie et ainsi glaner des points supplémentaires dans la hiérarchie. Le team américain est en effet en bagarre avec AlphaTauri pour la huitième place du championnat et peut encore viser une sixième position finale, devant Alfa Romeo et Aston Martin, s'il finit l'année en trombe.

Les stewards se montraient implacables. Alonso écopait d'une pénalité de 30 secondes, de quoi le reléguer à une lointaine 15ème place ! "Une voiture doit être dans un état sécurisé tout au long de la course", ont justifié les stewards dans leur communiqué. "La monoplace 14 ne l'était pas. L'équipe Alpine en est responsable"

Pas question cependant de rester les bras croisés chez Alpine. Les bleus comptent bien récupérer les points de la septième place et ont donc fait appel de la décision, eux qui luttent face à McLaren pour la quatrième place au classement des constructeurs. "La FIA a le droit de brandir un drapeau noir et orange pendant la course si elle considère qu'une voiture n'est plus dans un état de sécurité suffisant, et, dans ce cas, elle a décidé de ne pas le faire",indique l'écurie française. Par ailleurs, Alpine a ajouté que la réclamation déposée par Haas l'était au-delà du temps imparti et est donc invalide.

Avec cette gueguerre Alpine-Haas, cela démontre une nouvelle fois que la Formule 1 est plus que jamais un univers dénué du moindre scrupule où les teams sont prêts aux gestes les plus bas pour glaner quelques petits points.