F1: Audi confirme son association avec Sauber

C'était un secret très mal gardé depuis plusieurs mois. C'est désormais officiel. Le motoriste Audi s'associera à l'écurie Sauber pour son arrivée en F1 en 2026. L'écurie Suisse roulant encore cette année sous le nom Alfa Romeo avait déjà été associée à un autre grand constructeur allemand en F1 (BMW) par le passé, après avoir débuté sa carrière avec Mercedes en endurance.

Après l'annonce de son entrée en Formule 1 à la fin du mois d'août, la confirmation par Audi de son partenaire stratégique marque la prochaine étape de l'entrée de la marque aux quatre anneaux dans la catégorie reine du sport automobile. Avec près de 30 ans d'expérience en compétition, Sauber est l'une des équipes les plus renommées et les plus traditionnelles de la Formule 1. Alors que l'unité de puissance sera créée au centre de compétence Motorsport d'Audi à Neuburg an der Donau, Sauber développera et fabriquera la voiture de course sur son site de Hinwil (Suisse). Sauber sera également responsable de la planification et de l'exécution des opérations de course.

" Nous sommes ravis d'avoir gagné un partenaire aussi expérimenté et compétent pour notre ambitieux projet de Formule 1 ", déclare Oliver Hoffmann, membre du conseil d'administration pour le développement technique chez AUDI AG. "Nous connaissons déjà le groupe Sauber, avec ses installations ultramodernes et son équipe expérimentée, grâce à nos précédentes collaborations et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous formerons une équipe solide."