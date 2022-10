GP du Mexique de F1 EL1: Les Ferrari devant les deux Red Bull à égalité!

Carlos Sainz a devancé Charles Leclerc de 46 millièmes. Pérez et Verstappen à 12 centièmes.

La première heure d'essais libres s'est achevée à Mexico City avec des écarts très serrés.

Carlos Sainz (Ferrari) a signé le meilleur chrono de ces EL1 en 1.20.707, 46 millièmes devant son équipier. Les deux RB18 du héros local Sergio Pérez et du double champion Max Verstappen suivaient avec le même temps au millième près à 0.120 du leader espagnol.

Lewis Hamilton plaçait la première des Mercedes au 5ème rang à 142 millièmes soit 22 millièmes à peine des championnes du monde 2022. Et Fernando Alonso n'accusait un retard que de 192 millièmes ce qui nous faisait six monoplaces en moins de deux dixièmes!

Belle prestation de Valtteri Bottas, septième à 0.376 pour le pilote Alfa qui n'a plus scoré depuis dix courses.

Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Sebastian Vettel (Aston Martin) complétaient le Top 10.

Les cinq remplaçants ne disputant que la première séance libre occupaient les cinq derniers rangs avec Liam Lawson seizième à plus de trois secondes sur la seconde AlphaTauri devant la Williams de Logan Sargeant, la Mercedes de Nyck De Vries seulement 18ème, l'Alpine de Jack Doohan et la Haas de Pietro Fittipaldi fermant la marche à six secondes suite à un souci technique.