Accueil Sports Moteurs Formule 1 Sergio Pérez vise la victoire à domicile: “Je n’ai pas besoin de cadeau de Verstappen” Sergio Pérez rêve de s’imposer à domicile ce dimanche. Olivier de Wilde Spécialiste Sports moteurs ©AP

Cette semaine a débuté comme dans un conte de fées pour Sergio Pérez. Deux jours après avoir contribué au titre mondial de son écurie Red Bull au Texas, le Mexicain a eu l'occasion de faire le show au volant d'une ancienne et bruyante F1 RB7 V8 dans les rues de sa ville natale de Guadalajara où l'ont acclamé plus de 130 000 fans. Un sympathique "warm-up" avant l'événement du week-end et ce GP de Mexico City que "Checo" aimerait tant remporter une...