Décès de Mauro Forghieri, le mythique sorcier de Ferrari

On le reconnaissait à son look de premier de classe, avec ses lunettes carrées sans cesse vissées sur son nez. Aux côtés des Gordon Murray, John Barnard et autres Adrian Newey pour ne citer qu'eux, il faisait partie de ces génies ayant marqué durablement l'histoire de la Formule 1. Mauro Forghieri, celui qui a traversé trois décennies à la tête de la Scuderia Ferrari en tant que directeur technique, a rendu son dernier soupir ce mercredi. Il avait 87 ans.

Incroyable destin que celui de ce diplômé en ingénierie mécanique à l'université de Bologne. Quand Enzo Ferrari l'appelle à prendre la tête du département technique de la Scuderia suite à la révolution de palais de 1961, Mauro n'a que 27 ans. Mais rapidement, son travail porte ses fruits puisque l'ingénieur voit une de ses créations sacrée championne du monde aux mains de John Surtees en 1964. Sous son ère, deux autres pilotes décrocheront les lauriers de champion : Niki Lauda (1975-1977) et Jody Scheckter (1979). En tant que constructeur, Ferrari sera souveraine à pas moins de sept reprises.

La liste des Ferrari sur lesquelles Forghieri s'est penché sont aussi légendaires que nombreuses. La mythique 250 GTO a achevé son développement avec lui aux manettes. Il a également conçu de nombreuses F1, dont les 158/1512 championnes en 1964 et la série des 312 entamée en 1966. Il a également mis au point la première de boite de vitesses transversale de Maranello et la première Ferrari F1 turbocompressée. Au Grand Prix de Belgique 1968, ses monoplaces sont les premières de l'histoire de la F1 à être dotées d'ailerons aérodynamiques. Mais sa chouchoute est la mythique 330P4, némésis des Ford GT40 en voitures de sport.

Entre créations géniales et flops retentissants, la carrière de Forghieri à Maranello ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais le Commendatore n'a cessé de le rappeler quand il le fallait. Toutefois, au milieu des années 80, son influence diminue en même temps que les Rouges subissent la loi de Williams, Brabham et McLaren. En 1984, à la suite d'un remaniement de la Scuderia, il démissionne de son poste de directeur technique. Il reste toutefois chez Ferrari pour trois années de plus, le temps de concevoir un concept car qui sera la toute première voiture affublée du cheval cabré à être dotée de quatre roues motrices.

En 1987, le géant Chrysler vient de s'offrir Lamborghini et Lee Iaccoca (le père de la Ford Mustang) l'appelle pour prendre la tête du département technique. C'est lui qui conçoit le V12 qui animera les Larrousse, Lotus et autres Modena entre 1989 et 1993. Entre-temps, il a toutefois été remplacé au sein de la firme au taurillon.

Il pose ses valises chez Bugatti, qui vient de renaître grâce à Romano Artioli, pour prendre la tête de la direction technique. Il est ainsi impliqué dans le développement de la supercar EB110 qui devint aussitôt légendaire. L'aventure Bugatti s'achève en 1994 et Forghieri lance une société qui s'occupera de sous-traiter pour plusieurs marques, dont BMW et Aprilia.

Avec Forghieri, c'est un des plus grands sorciers de la F1 qui s'en va. Capable de concevoir une voiture entière de A à Z, il est sans aucun doute le designer le plus prolifique, le plus polyvalent et le plus victorieux de l’histoire de l’automobile de course italienne.