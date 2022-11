Séance de rodage en vue des qualifications de la course sprint.

GP du Brésil (Libres 1) : Pérez, Leclerc et Verstappen regroupés en huit millièmes !

Cette première séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil fut relativement calme, les pilotes ayant surtout effectué un check-up pour vérifier que tout aille bien avant les qualifications de la course sprint qui auront lieu ce soir à 20 heures (GMT+1). Cela n'a pas empêché le Top 3 d'être regroupé en seulement 0.008 !

Sergio Perez s'est montré le plus véloce au volant de sa Red Bull. Le Mexicain a tourné en 1:11.853, devançant Charles Leclerc (Ferrari) pour quatre petits millièmes. Max Verstappen est troisième à huit millièmes de seconde. Derrière ce trio infernal, Carlos Sainz est quatrième à 18 centièmes. L'Espagnol recrutera de cinq places sur la grille dimanche suite à une pénalité moteur.

On retrouve ensuite les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell qui sont aux alentours des deux dixièmes de retard. Le Top 10 est complété par Sebastian Vettel (Aston Martin), Mick Schumacher (Haas), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Pierre Gasly (AlphaTauri).

Malade hier, Lando Norris a pu finalement se glisser dans sa McLaren ce vendredi. Le Britannique devrait disputer la suite du week-end. Il a signé le 15ème temps tandis que son équipier Daniel Ricciardo poursuit son chemin de croix et ferme la marche.

Les qualifications seront-elles perturbées par la pluie, tout comme le reste du week-end brésilien ?