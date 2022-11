Sprint Grand Prix du Brésil: George Russell remporte sa première victoire en F1

Le jeune pilote Mercedes a devancé la Ferrari de Carlos Sainz et l'autre Mercedes de Lewis Hamilton lors de la course sprint. Max Verstappen seulement quatrième

On ne s'est pas ennuyé une seule seconde lors de la course sprint de 24 tours du GP du Brésil.

Sur une piste redevenue sèche, Kevin Magnussen n'aura réussi à conserver l'avantage de sa première pole surprise que durant deux tours avant de céder sous les assauts de la Red Bull de Max Verstappen. Le Danois rétrogradera logiquement au fil des tours mais réussira à sauver le point de la huitième place.

Devant, le double champion du monde a été le seul à faire le choix étrange des pneus médiums. Cela ne lui a pas permis de résister longtemps au retour de la Mercedes de George Russell avec il a bataillé durement durant deux tours. Un bras de fer comme on les aime, musclé mais sportif. Rien ne pouvait plus empêcher le jeune Britannique de filer vers son premier succès en F1. Même si ce n'est encore que la course du samedi...

"Cela fait plaisir quand même, notre voiture a bien progressé depuis Austin et nous sommes désormais compétitifs," souriait George. "Il faudra voir maintenant demain avec la météo. Et quand nous serons tous avec les mêmes gommes. Mais j'espère qu'on pourra lutter pour la première place."

Moins bien chaussé que ses rivaux (sans doute croyait-il que les tendres ne tiendraient pas 24 tours), Max Verstappen a finalement rétrogradé au 4ème rang après avoir été doublé par la Ferrari de Carlos Sainz (contre laquelle il a cassé un morceau de son aileron avant) et la Mercedes de Lewis Hamilton. Ce dernier, remonté depuis la huitième place, s'élancera finalement en première ligne à côté de son équipier demain à 19h suite à la pénalité de cinq places infligée à Carlos Sainz pour changement de moteur.

F1 - GP du Brésil - George Russell remporte la course sprint et partira en pole position du Grand Prix ©BELGA

Les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez (le Mexicain a réclamé un changement de position en fin de course pour obtenir un point de plus, mais n'a pas été entendu, enfin plutôt écouté) monopoliseront la deuxième ligne devant la Ferrari de Charles Leclerc, bien revenu depuis la dixième place après la nouvelle bourde de son écurie en qualifs, et la McLaren de Lando Norris.

Carlos Sainz partagera la quatrième ligne avec la Haas du héros de vendredi, Kevin Magnussen.

Sebastian Vettel, agressé par son dangereux équipier Lance Stroll (le Canadien a refait un mouvement inadmissible comme à Austin sur Fernando Alonso) qui a écopé d'une pénalité de dix secondes, et Pierre Gasly complètent le Top 10, tandis que Mick Schumacher a effectué la plus belle progression du jour. Parti vingtième et dernière, l'Allemand est revenu 12ème.

Bérézina par contre pour les pilotes Alpine qui se sont frottés à deux reprises dans le premier tour ce qui a obligé Fernando Alonso à repasser par les stands pour changer son aileron. Furibard, l'Espagnol est revenu 15ème.

Cette course sprint nous a mis en haleine. Le GP du Brésil promet d'être passionnant. Alors assistera-t-on à la première victoire Mercedes de la saison, la première de Lewis Hamilton depuis Djeddah l'an dernier ou la première tout court de George Russell? Réponse demain vers 20h30...