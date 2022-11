Accueil Sports Moteurs Formule 1 GP du Brésil de F1: Le pronostic d'Olivier de Wilde Verstappen-Hamilton-Russell Olivier de Wilde Spécialiste Sports moteurs Red Bull Dutch Max Verstappen (L) and Mercedes British driver George Russel (R) race during the sprint qualifying at the Autodromo Jose Carlos Pace racetrack, also known as Interlagos, in Sao Paulo, Brazil, on November 12, 2022, ahead of the Formula One Brazil Grand Prix. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) ©AFP or licensors

1er : Max Verstappen : « OK ce n'est pas très original. Mais le pilote Red Bull voudra se rattraper après avoir raté la pole vendredi suite à un erreur et n'avoir terminé que quatrième de la course sprint pour laquelle il était le seul avec Latifi à s'être élancé avec les pneus mediums. Peut-être pour garder un train de softs neufs en plus pour aujourd'hui si nécessaire... Il y aura de la revanche dans l'air pour Max qui s'élancera troisième ce soir derrière les deux Mercedes suite à la...