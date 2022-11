Max Verstappen se serait vengé de Monaco...

Plus encore que la première victoire attendue, nette et sans bavure, de George Russell, c'est de la consigne non respectée par Max Verstappen refusant d'offrir sa 6ème place à son équipier Sergio Pérez dont on parlait dans le paddock et sur les réseaux après le GP du Brésil.

"Cela montre qui il est vraiment, après tout ce que j'ai déjà fait pour lui c'est décevant qu'il ne me renvoie pas l'ascenseur. S'il est double champion c'est grâce à moi," a déclaré en exagérant bien après l'arrivée le Mexicain, furibard.

Lorsque son ingénieur a demandé à Max pourquoi il n'avait pas obéi à l'ordre reçu par radio, Max a répondu ceci: "Arrêter de me poser cette question ok? J'ai déjà expliqué ma position durant l'été. C'est clair? Le team connaît mes raisons et je pense qu'il les comprend."

Mais il ne voulait pas en dire plus face aux caméras. "Ils se sont expliqués en débriefing et se sont serrés la main," a tenté de déminer Helmut Marko une heure après la course. "Maintenant on se concentre sur Abu Dhabi. Si Max peut aider Checo à être vice-champion, il le fera."

Sergio Pérez et Charles Leclerc sont aujourd'hui à égalité de points, 290 chacun. Celui qui devancera l'autre terminera deuxième du championnat. "Il pourra compter sur mon aide si nécessaire lors de la dernière course," a fini par déclarer Max se rendant bien compte que son attitude était mal comprise et guère appréciée dans le monde entier.

Mais pourquoi alors avoir refusé de le faire au Brésil, pour une sixième place?

Le pilote-commentateur néerlandais Tom Coronel a visiblement lâché le morceau à la télévision néerlandaise. Et un journaliste néerlandais bien connu a confirmé sa version. "C'est une vengeance par rapport à ce qu'il s'est passé à Monaco cette année. Quelques semaines après la course, Sergio aurait avoué à Christian Horner et Helmut Marko qu'il s'était crashé volontairement à l'entrée du tunnel dans la dernière phase des qualifications, empêchant ainsi son équipier d'améliorer son chrono suite à la sortie du drapeau rouge. Il est ainsi parti en 3e position derrière les deux Ferrari et devant Verstappen. Et il a gagné le GP."

Un geste totalement anti-sportif qui avait valu une disqualification à Michael Schumacher à Monaco en 2006 (son équipier de l'époque Felipe Massa a expliqué dans un documentaire que cette fourberie avait été inspirée par leur chef de l'époque Ross Brawn et que Michael avait mis un an à l'avouer) et qu'on avait jamais pu prouver dans le chef de Nico Rosberg quelques années plus tard chez Mercedes.

"Je n'ai pas oublié," s'est contenté de déclarer Max face aux médias néerlandais. "Sergio sait très bien pourquoi je ne lui ai pas offert ces deux points. Mais ce ne sont pas des choses dont je veux parler dans les médias."

Si la tricherie était avérée (mais impossible à prouver), le Mexicain pourrait risquer une sanction rétroactive, comme quand on a prouvé que Nelson Piquet s'était crashé volontairement à Singapour 2008 sur ordre de Flavio Briatore pour favoriser la victoire de son équipier Fernando Alonso.

"C'est à cause de Monaco," l'a questionné un collège. Il s'est contenté d'un petit sourire mais n'a pas nié. "A vous de juger. Je n'en dirai pas plus..."

Max Verstappen a la dent dure. Et pas une mémoire courte. Même avec une deuxième couronne sur les épaules il se souvient que son équipier l'a peut-être privé volontairement de la plus belle des victoires de la saison, celle de Monaco qui, dit-on, vaut un titre mondial...