Pérez furieux sur Verstappen : "S’il a deux titres, c’est grâce à moi"

Auteur d’une remontée folle de la 18e à la 4e place après avoir été bouté hors de la piste par Lando Norris lors du premier tour fatal au héros de vendredi Kevin Magnussen mis dehors par l’autre McLaren, Charles Leclerc a quitté Sao Paulo frustré. Certes le Monégasque est revenu deuxième à égalité de points avec Sergio Pérez à la veille de la finale d’Abu Dhabi. Mais il espérait que son team lui offrirait trois points suppplémentaires. Mais, malgré la supplication de son pilote, Ferrari n’a pas demandé à Carlos Sainz de lui donner son podium. Encore une erreur de stratégie.

Cette frustration n’est rien à côté de celle de "Checo" Pérez. Car le Mexicain a, lui aussi, terminé dans les roues de son équipier sans obtenir le moindre cadeau de la part de Max Verstappen. Et c’est d’autant plus frustrant qu’on ne parle que d’une sixième place (là où il était plus compliqué de demander à Sainz de faire une croix sur un podium dans la maison rouge), sans parler du fait que le Néerlandais a déjà validé son titre de champion.

Red Bull avait pourtant demandé à Max Verstappen de laisser passer Pérez. "On a vu son vrai visage," a déclaré Pérez avant de se risquer à un "S’il a deux titres, c’est grâce à moi."

Christian Horner et Helmut Marko ont rapidement désamorcé la situation dimanche soir : "Max fera tout ce qui est en son pouvoir à Abu Dhabi afin que Checo obtienne la deuxième place au championnat."