Mick Schumacher, quand être le « fils de »ne suffit plus

Ce que l'on pouvait supposer depuis quelques Grands Prix déjà a ce matin été confirmé par Gene Haas et Gunther Steiner : après deux années au sein de leur écurie, Mick Schumacher sera remplacé l'an prochain par le nettement plus expérimenté Nico Hulkenberg.

Dans un sens, la décision de Haas GP peut paraître surprenante. Leur explication est essentiellement financière : « Mick nous a coûté une fortune cette année, »s'est défendu le boss autrichien qui n'a jamais été un grand sentimental. Rappelons tout de même qu'il avait viré Kevin Magnussen fin 2000 pour prendre les roubles du Russe Nikita Mazepin. Avant de rappeler le Danois qui lui a offert la pole vendredi dernier un an plus tard. «On a dû débourser près de deux millions en dégâts suite à ses accidents. Et il ne nous rapporte pas assez de points. »

Or chaque point ou plutôt chaque place au championnat constructeurs vaut des millions. Actuellement, Haas GP occupe la 8ème place deux unités devant Alpha Tauri, treize derrière Aston Martin et dix-huit derrière Alfa Romeo. Or Kevin Magnussen a rapporté 25 unités à son écurie cette année contre seulement douze au fils de Michael Schumacher.

Voir Kevin en pole samedi dernier et Mick dernier sur la grille était cruel. « Cela n'a vraiment pas été mon année, » regrette simplement le rejeton du septuple champion du monde qui a besoin de temps et a toujours subi la pression liée à son patronyme. Alors en ajoutant en plus celle d'un patron n'ayant aucune pitié pour ses pilotes et réputé pour son franc-parler, cela fait beaucoup pour un jeune pilote qui a toutefois démontré à plusieurs reprises avoir le niveau pour rouler en F1.

Lors de son ascension vers la F1, Mick a connu un beau parcours en évoluant toujours dans les meilleurs teams et la famille Prema. Il a toujours bénéficié du meilleur matériel. Comme en F3 avec les moteurs Mercedes.

Sa place en F1 était justifiée et a été facilitée par Ferrari, fournisseur des moteurs à Haas. Mick était donc un pilote payant en quelque sorte. Mais il a perdu le soutien de l'écurie emblématique avec laquelle son papa a remporté cinq couronnes. Sans doute cela ne serait-il pas arrivé si le « Baron Rouge » n'avait pas été victime de ce malheureux accident de ski en 2013 et avait toujours l'occasion d'être dans le paddock...

Mercedes, l'autre grande marque pour laquelle a couru son paternel, pourrait l'aider à rebondir. En l'enrôlant comme pilote d'essais. Avec l'assurance de sauter dans un baquet dès qu'il y aurait un intérim à assurer au sein d'une des quatre écuries propulsées par Benz avec les clients McLaren, Aston Martin et Williams. Cette dernière attend d'ailleurs la confirmation de la Super Licence de son jeune Américain Logan Sargeant. Il est actuellement troisième du championnat de F2 avant les deux dernières courses d'Abu Dhabi en lever de rideau du GP ce week-end et doit terminer dans le Top 6 du championnat pour avoir l'assurance de bénéficier de son précieux sésame. Si Sargeant ne devait pas recevoir son permis de rouler en F1 en 2023, Mick serait le premier sur la liste pour le remplacer.

Enfin, après avoir été en discussion pour le rôle de titulaire (c'est finalement le plus expérimenté Pierre Gasly qui l'a emporté), Mick Schumacher est aussi cité pour un possible rôle de troisième pilote chez Alpine. Tandis que son nom et sa nationalité intéresseraient Audi qui a repris Sauber pour en entrée en F1 seulement prévue en 2026.

Six autres fils ou petits fils de champions du monde ont roulé en Grand Prix. Et deux seulement y ont connu le succès en succédant même à leur paternel au palmarès. On parle de Damon Hill, fils de Graham, sacré en 1996 et de Nico Rosberg couronné en 2016 trente-quatre ans après son paternel Keke.

Les quatre autres n'ont pas connu la même réussite et n'ont disputé que quelques courses ou saisons dans des écuries de fond de classement : Il s'agit de Pietro Fittipaldi, Michael Andretti, Nelsinho Piquet (banni de la F1 après la Singapour Gate où le Brésilien s'était crashé volontairement pour fausser la course sur ordre de son patron Flavio Briatore) et David Brabham.

Etre fils d'un ancien champion du monde n'a toutefois jamais été une garantie pour monter en F1. Si Carlos Sainz Jr, fils du double champion du monde de rallye, y est arrivé, plusieurs n'y sont jamais parvenus, par manque de talent ou de motivation : on songe à Nicolas Prost, Mattias Lauda, Paul Stewart, les fils Mansell, Freddie Hunt ou Tomas Scheckter. Le Sud-africain était réserviste chez Jaguar F1 et a été remercié après avoir embarqué une prostituée dans sa voiture de service.

Par contre, des « fils de » se sont montrés meilleurs que leur père. Du moins au niveau du palmarès avec les titres décrochés par Jacques Villeneuve en 1997 et tout récemment par le phénomène Max Verstappen, double champion alors que son paternel n'a jamais gagné un seul GP.

Sans être jamais couronné ni même encore avoir remporté une course, d'autres tels que Christian Fittipaldi (fils de Wilson) ou même le dernier poleman Kevin Magnussen ont soutenu la comparaison avec leur géniteur. Cela n'a jamais été le cas de Jolyion Palmer bien reconverti en consultant F1.

Parmi les autres « fils de »trop « justes » pour la F1, citons encore Guiliano Alesi, Alex Brundle ou David Schumacher (fils de Ralf) partis au Japon, en endurance ou en DTM. Vanina Ickx n'a quant à elle jamais roulé en monoplace et fait une belle carrière dans diverses catégorie sans jamais viser la F1. Quand on voit le soutien reçu aujourd'hui pour les femmes en sport moteur on se dit qu'elle est née vingt ans trop tôt...

Deux autres grands noms ont bien été aidés par leur nom pour accéder au sommet du sport automobile : Bruno Senna, le fils de la soeur d'Ayrton, et... Paul Belmondo, fils du célèbre acteur.

Enfin, certains, très jeunes et toujours dans les catégories inférieures peuvent encore rêver même s'ils ne semblent pas autant pétris de talent que leur « dad » : on pense à Sebastian Montoya, Eduardo Barrichello, Lorenzo Patrese ou Enzo Trulli qui auront bien du mal à suivre les traces de leurs papas tous vainqueurs de GP. Il faudra peut-être attendre la génération suivante avec les Dayton Coulthard ou Robin Raikkonen actuellement en karting.

Enfin, un autre fils de quintuple champion du monde a eu l'occasion d'effectuer ses débuts en F1 le vendredi lors des essais libres au Mexique et a bien été aidé par l'argent et les contacts de son papa lors de sa carrière en monoplace : Jack Doohan, le fils de Mick, cinq fois champion sur deux roues.

On a bientôt perdu Mick, mais verra-t-on bientôt un fils de Mick (Michael), Australien celui-là, au départ ? La F1 est décidément une grande famille...