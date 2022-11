Red Bull F1: "Le comportement de certains fans est inacceptable"

En marge du GP d'Abu Dhabi, dernière manche du championnat qui se disputera ce dimanche, et suite à la vive polémique suscitée par la consigne non respectée par Max Verstappen au Brésil, le team Red Bull Racing a publié ce jeudi le communiqué suivant:

"En tant que team nous avons commis des erreurs au Brésil. Nous n'avions pas envisagé la situation du dernier tour de course et n'en avions pas parlé avant le GP. Malheureusement, Max a seulement été informé de notre volonté de le voir laisser passer Sergio (Pérez) dans le dernier virage, sans toutes les informations nécessaires. Cela a mis Max, qui a toujours été ouvert et un équipier fair-play, dans une situation compromettante avec très peu de temps pour réagir ce qui n'était pas notre intention. Après la course, nos pilotes se sont expliqués et le problème a été résolu. Le team accepte le raisonnement de Max. La conversation était privée et le restera. Le team ne fera aucun commentaire sur ce qui a été dit après la course.

Les événements qui ont suivi sur les réseaux sociaux sont totalement inacceptables. Le comportement abusif envers Max, Checo, le Team et leurs familles respectives est choquant et très triste. Malheureusement notre sport est de plus en plus régulièrement confronté à ce problème. Il n'y a pas de place pour cela dans notre sport et notre société. Il faut mieux se comporter. Ce n'est qu'un sport, nous sommes là pour faire la course. Les menaces de mort, les emails haineux, les attaques vitriolées envers des membres de nos familles est déplorable.

Nous sommes pour l'intégration et voulons un espace sécuritaire pour travailler et apprécier notre sport. Les abus doivent cesser."