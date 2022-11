Schumacher après son éviction : "Je vais leur prouver qu’ils ont tort"

Plus d’un a été déçu de voir Mick Schumacher débarqué de chez Haas au profit d’un pilote qu’on disait "has-been" il y a encore peu de temps. Auteur d’une première saison encourageante, le jeune Allemand a dû subir la loi de Kevin Magnussen cette année.

Comme c’était prévisible depuis plusieurs semaines et malgré les protestations virulentes de plusieurs personnalités du paddock, en particulier de Ralf, l’oncle de Mick, le fils de Michael se retrouve a priori sans volant pour 2023. N’ayant pas eu voix au chapitre dans le communiqué officiel de Haas, l’ancien champion de Formule 2 s’est confié dans un bref message diffusé sur les réseaux sociaux.

Mick Schumacher, quand être le "fils de" ne suffit plus

"Le Grand Prix d’Abou Dhabi 2022 sera donc ma dernière course au sein de l’écurie Haas", commente Mick. "Je dois admettre que je suis très déçu par la décision de cette équipe de ne pas avoir renouvelé mon contrat."

"Je voudrais toutefois les remercier ainsi que Ferrari pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée d’accéder à la F1. Ces années passées à leurs côtés m’ont aidé à murir sur le plan technique et personnel. L’adversité m’a permis de me rendre compte à quel point j’aimais ce sport"

"L’envie de revenir"

"J’ai couru pendant une période difficile de l’équipe mais je me suis malgré tout sans cesse amélioré", ajoute-t-il. "J’ai beaucoup appris et je suis désormais certain que je mérite ma place en tant que titulaire. Je n’ai pas du tout refermé le chapitre de la F1. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, après tout.

"J’ai toujours le feu sacré et je travaillerai dur pour revenir sur la grille de départ dans le futur. J’ai la ferme intention de leur prouver à tous qu’ils ont tort à mon sujet", conclut Mick.