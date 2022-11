GP d'Abou Dhabi (Libres 2): Verstappen prend la main devant Russell

Alors que la nuit vient de tomber sur le circuit de Yas Marina, c'est Max Verstappen (Red Bull) qui a pris le relais au sommet de la hiérarchie. Le Hollandais a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi en 1:25.146 avec les pneus tendres.

Le double champion du monde devance pour trois dixièmes de seconde le vainqueur du Grand Prix du Brésil, George Russell (Mercedes). Le tiercé de tête est complété par Charles Leclerc (Ferrari) qui a concédé quatre dixièmes sur Verstappen. De quoi avoir trois marques différentes aux quatre premières places.

Pilote le plus rapide lors des EL1, Lewis Hamilton (Mercedes) réalise le quatrième chrono devant Sergio Pérez (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari). On retrouve ensuite les Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso. Le Top 10 est complété par Daniel Ricciardo (McLaren), dernier pilote sous la pilote de retard, et Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

La troisième séance d'essais libres débutera demain à 11h30, heure de Bruxelles.