Marko annonce Ricciardo réserviste chez Red Bull en 2023

Daniel Ricciardo, huit fois vainqueur en Grand Prix, ne sera pas titulaire en F1 l'année prochaine après que son départ de McLaren ait été confirmée en marge du Grand Prix de Belgique. L'Australien a exploré certaines options pour rester sur la grille mais a finalement préféré décrocher un rôle de pilote de réserve en 2023 avec l'espoir d'être à nouveau titulaire d'ici deux ans.

Progressivement, le possibilité d'un retour chez Red Bull Racing, l'écurie pour laquelle il a défendu les intérêts entre 2014 et 2018, s'est faite jour. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite par l'équipe, le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a affirmé que Ricciardo a signé en tant que troisième pilote pour l'année prochaine, indiquant que son rôle serait principalement lié à des opérations marketing.

"Ricciardo sera notre troisième pilote", a déclaré Marko sur Sky Germany après la première séance libre à Abou Dhabi. "Nous avons beaucoup de sponsors, et nous devons faire des shows et des opérations pour eux, entre autres. Pour remplir cette tâche, Daniel est l'un des plus notés et des plus compétents"

Marko a par ailleurs indiqué que Ricciardo devrait partager son rôle de réserviste avec Liam Lawson, actuel pilote en Formule 2 et qui roulera en Super Formula en 2023. Le jeune Néo-Zélandais sera également réquisitionné par AlphaTauri.

Pour Ricciardo, c'est une curieuse ironie du sort. Ayant choisi de quitter Red Bull au cours de l'été 2018 pour courir pour Renault puis McLaren, ses choix de carrière désastreux le ramènent à la case départ. Mais plus en tant que titulaire, cette fois-ci...