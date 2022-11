GP d'Abou Dhabi (Libres 3): les Red Bull aux avant-postes avant les qualifs

Sergio Pérez s’est montré le plus performant de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi, la dernière de cette saison 2022 de Formule 1. Avec un chrono de 1:24.982, le Mexicain, en lutte avec Charles Leclerc pour la place de vice-champion, a devancé pour 152 millièmes son équipier Max Verstappen.

Les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell suivent aux troisième et quatrième rangs, à respectivement deux et quatre dixièmes. Cela laisse présager un duel avec les Red Bull pour la dernière pole position de la saison cet après-midi sur le circuit de Yas Marina.

Le pilote McLaren Lando Norris a réalisé le cinquième chrono de la séance, devançant les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Est-ce le signe que les Rouges, qui ont arrêté depuis longtemps le développement pour éviter de dépasser le plafond budgétaire, seront impuissants dans la lutte face à Mercedes pour la deuxième place au championnat constructeurs ?

Daniel Ricciardo (McLaren), Sebastian Vettel (Aston Martin) et Alex Albon (Williams) complètent le top 10 de cette ultime séance libre de l'année. Les qualifications du Grand Prix d’Abou Dhabi débutera à 15h00, heure de Bruxelles.