GP d'Abou Dhabi: la der de l'année pour Verstappen, Leclerc et Ferrari vice-champions

Incontestable champion du monde en titre, Max Verstappen a fait honneur à sa deuxième couronne en convertissant sa pole position en victoire. Le Hollandais demeure invaincu sur le Grand Prix d'Abou Dhabi, lui qui s'était déjà imposé en 2020 et 2021. Le pilote Red Bull a fait la course en tête et termine l'année avec un ratio de 70% de victoires, lui qui a affolé bien des statistiques cette saison.

Pour la deuxième place à Yas Marina et au championnat des pilotes, ce fut tendu jusqu'au dernier tour. Chez Red Bull, on faisait le pari de faire rentrer Sergio Pérez deux fois... tandis que Ferrari choisissait de laisser Charles Leclerc sur un seul arrêt. Pour une fois, ce sont les Rouges qui se sont montré les plus perspicaces puisque le Monégasque parvenait à résister jusqu'au bout au retour du Mexicain. Leclerc sauvait ainsi la médaille d'argent à Abou Dhabi et le titre de vice-champion du monde. À l'arrivée, 1,3 seconde séparait les deux hommes.

Carlos Sainz termine au pied du podium et permet à Ferrari d'assurer la deuxième place au championnat des constructeurs face à Mercedes. Pour les Gris, on se contentera difficilement de la cinquième place de George Russell après que Lewis Hamilton ait renoncé dans les derniers kilomètres, trahi par sa boîte de vitesses. Lando Norris termine sixième mais cela ne permet pas à McLaren de déloger Alpine de la quatrième place chez les constructeurs, malgré l'abandon de Fernando Alonso (Alpine).

Esteban Ocon (Alpine) et Lance Stroll (Aston Martin) terminent 7èmes et 8èmes. Pour ce qui est vraisemblablement le dernier GP de leur carrière, Daniel Ricciardo (McLaren) et Sebastian Vettel (Aston Martin) complètent le Top 10 et finissent dans les points.