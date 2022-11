Bilan Formule 1 : 2022 en 22 points

Au lendemain du GP d'Abu Dhabi, nous revenons sur la saison écoulée. Pas la plus passionnante au niveau de la lutte pour les championnats ni même des courses avec une trop grande domination de Red Bull (17 victoires sur 22) et de Max Verstappen. Mais intéressante néanmoins à plus d'un titre. Netflix ne devrait pas manquer de matière pour les prochains épisodes de « Drive to Survive ».