Logan Sargeant, le nouvel Américain de la F1

Cette fois, c'est officiel. Logan Sargeant, cet Américain qui fêtera ses 22 ans à la Nouvelle-Année (il est né le 31 décembre) sera le remplaçant de Nicholas Latifi l'an prochain chez Williams. Les derniers espoirs de Mick Schumacher de trouver un volant pour la saison prochaine se sont donc envolés. La grille 2023 est désormais complète.

Lorsque nous l'avions vu remporter le championnat du monde Junior karting à la Conca en 2015, nous avions déjà parié qu'il serait le prochain Américain en F1 après Alexander Rossi, le dernier vu en GP en 2015 justement chez Caterham. Car le jeune gamin roulant chez RFM et premier Américain à décrocher un titre mondial en kart depuis 37 ans était doué bien sûr. Parce que sa famille était très riche ensuite. Cela aide... A l'époque, Logan disputait plusieurs championnat, était accompagné par trois personnes travaillant pour lui et possédait un mobilhome avec salle de sport se déplaçant de piste en piste. Une saison de kart lui coûtait 400 à 500.000 euros.

Le débuts en monoplace ne furent pourtant pas aussi évidents et depuis l'époque du go-kart il n'a plus remporté une couronne que ce soit en F4, en F3 (3 victoires en trois ans) ou en F2 (un succès) où il vient de terminer quatrième et meilleur rookie (débutant) du championnat. Ce qui, combiné à ses trois sorties du vendredi ou samedi en essais libres F1, lui a valu les points nécessaires pour sa Super Licence.

Après un passage difficile, son ascension vers le sommet s'est accélérée en 2017 avec la reprise de la F1 par les Américains de Liberty Media. Depuis la F1 s'est de plus en plus américanisée avec Miami cette année puis Las Vegas en 2023 rejoignant Austin, soit 3 courses sur 24 aux Etats-Unis. Il ne manquait plus qu'un pilote du cru. Et la reprise fin 2020 de Williams par des investisseurs... américains, le groupe Dorilton, a donné le dernier coup d'accélérateur nécessaire à Sargeant, sans doute le meilleur pilote issu des Etats-Unis depuis Mario Andretti, champion du monde 1978 et vainqueur de 12 GP entre 1974 et 1982.

Une succession dure à assurer pour Sargeant qui trouvera à qui parler avec Alexander Albon à ses côtés. Et un directeur sportif très humain en la personne de notre compatriote Sven Smeets.

Certes Williams a encore terminé dernière du championnat cette saison, mais n'oublions pas que George Russell a appris le métier chez eux durant trois ans avant de remporter son premier GP cette année chez Mercedes.